أشرف قاسم: حققنا العديد من المكاسب أمام مصر للمقاصة

هنأ أشرف قاسم المشرف على الكرة بنادي الزمالك، لاعبي فريقه على الفوز أمام مصر للمقاصة.

وقال قاسم في تصريحات للصحفيين: "فوز مهم جدا وكبير، والعودة لتصدر الدوري".

وأضاف "من مكاسب المباراة أيضا هو التبديل بين اللاعبين، ومشاركة ساسي من البداية، وعودة إسلام جابر للمشاركة".

المشرف على الكرة أكمل "أهنئ اللاعبين على الأداء القوي، والنتيجة الكبيرة واستعادة صدارة الدوري مرة أخرى".

الزمالك فاز على مصر للمقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة الـ23 في صدارة ترتيب الدوري.