مؤتمر باتشيكو: سنفتقد مصطفى محمد.. ولهذا السبب لا أتعجل إشراك أسامة فيصل

أشاد جايمي باتشيكو مدرب الزمالك بالأداء التحكيمي لمباراة فريقه أمام مصر للمقاصة، فيما تحدث عن رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق.

الزمالك فاز على مصر للمقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وقال باتشيكو في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء ما يلي:

"أنا هنا منذ 4 أشهر، وكنت هنا قبل ذلك منذ 5 سنوات. لم أتحدث يوما عن التحكيم، لذلك أريد تهنئة الحكام اليوم على مستواهم، واللاعبون أيضا ساعدوهم خلال اللقاء".

"المباراة ظهرت سهلة، لكنها لم تكن سهلة ونحن من سهلناها على أنفسنا بالتنظيم الجيد دفاعيا وهجوميا. نخلق العديد من الفرص في كل لقاء وأغلبها من جمل نتدرب عليها في التدريبات".

"من مباراة لأخرى نكون سعداء، وغدا سيكون لدينا استشفاء من أجل مباراة أخرى بعد 4 أيام".

رحيل مصطفى محمد

"لازم نوجد دائما حلول في القائمة حسب المتاحين لدينا. اليوم أشركنا أوباما كمهاجم صريح وسجل هدفين وهذا أمر رائع. منافسنا التقليدي فاز بكل البطولات في الموسم الماضي ومع ذلك تعاقد مع لاعبين جدد، في المقابل لم نتعاقد نحن مع أي لاعب، لذلك ما نقدمه هو أمر رائع".

"خروج مصطفى بالتأكيد سنفتقده في هذا المركز، لكننا سنحاول تعويض غيابه بمن لدينا. إذا لم نستطع ضم لاعبين جدد قبل نهاية موسم الانتقالات سنحاول تعويض رحيل مصطفى محمد بمن لدينا".

"أتمنى لـ مصطفى محمد التوفيق سواء معنا أو مع أي فريق، وأثق بأنه سيحدث الفارق في أي مكان".

الزمالك أعلن إعارة مصطفى محمد إلى جالاتا سراي رسميا لمدة موسم ونصف.

أسامة فيصل

"أثق تماما في أسامة فيصل وأؤمن بقدراته كمهاجم صريح ممتاز، لكن المشكلة إنه لم يتدرب بشكل كافي معنا قبل دخوله المباريات كأساسي في الفترة المقبلة بسبب بعض المشاكل في التمركز مازلنا نعالجها".

"أسامة فيصل كالزهرة التي يجب أن نهتم بها قبل إظهارها للجماهير حتى لا يٌحرق".

أسامة فيصل شارك بديلا أمام مصر للمقاصة في الربع ساعة الأخيرة.

صفقات جديدة

"هنالك من انتقل للمنافس مقابل ملايين ولم يثبت نفسه في مركزه بعد، وهو ما أريد أن أقوله. لن أتحدث عن إمكانية التعاقد مع باسم مرسي لأنه ليس لاعبا في فريقي".

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري.