برباعية ممتعة في المقاصة.. الزمالك يستعيد صدارته للدوري

استعاد الزمالك صدارة الدوري المصري بعد رباعية جميلة في مصر للمقاصة.

وفاز الزمالك على مصر للمقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

سجل أشرف بنشرقي هدفين، ويوسف إبراهيم "أوباما" هدفين للزمالك، فيما سجل مروان حمدي هدف مصر للمقاصة الوحيد.

أهداف كتبت النتيجة الأكبر بين الفريقين في تاريخ مواجهتهما.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة الـ23 في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد مصر للمقاصة عند النقطة الـ13 في المركز السابع.

التشكيل

جايمي باتشيكو بدأ اللقاء بتشكيل جديد. أوباما مهاجم وهمي، وبنشرقي وزيزو يتواجدان على الجناحين، فيما عاد فرجاني ساسي للتشكيل الأساسي لكن كصانع لعب، ومن خلفه طارق حامد وإمام عاشور.

في المقابل شارك مصطفى شبيطة بدلا من هشام محمد في تشكيل مصر للمقاصة لإصابة الأخير أثناء الإحماء.



















































































































































































وصف المباراة

مصر للمقاصة اضطر لإجراء تبديل مبكر في الدقيقة الخامسة بدخول حسني فتحي بدلا من عصام صبحي الذي تعرض لإصابة.

عزف بنشرقي

من هنا كان أشرف بنشرقي هو نجم الدقائق التالية. بنشرقي توغل أولا في الدقيقة العاشرة وأرسل عرضية، يمسكها محمد كوكو على مرتين.

بنشرقي سدد في الدقيقة الـ11 لكن فوق المرمى بقليل.

وفي الدقيقة الـ12 تحصل بنشرقي على ركلة جزاء بعد بينية من أوباما، ويتعرض لعرقلة من كوكو.

بنشرقي سجل ركلة الجزاء بنجاح في المرمى مسجلا الهدف الأول.

الزمالك لم يكتف بالهدف الأول، وسجل أوباما هدفا ثانيا في الدقيقة الـ21 بعد بينية رائعة من ساسي، قابلها أوباما بتصويبة يسارية في المرمى مسجلا الثاني.

مهرجان فرصة مهدرة

من هنا بدأ الزمالك مهرجان لإهدار الفرص. بنشرقي ينفرد تماما بالمرمى ويهدر بغرابة في الدقيقة الـ32.

وفي الدقيقة الـ37 أخطأ محمد أبو جبل في التمرير وقطعها مروان حمدي، لكن أبو جبل عاد وتصدى للكرة.

أحمد سيد زيزو انفرد في الدقيقة الـ38 بعد بينية من بنشرقي، لكن زيزو سدد في الشباك الجانبية.

زيزو مجددا انفرد في الدقيقة الـ39 بعد بينية أخرى من بنشرقي، وسدد زيزو، لكن محمد كوكو تصدى لها بمساعدة القائم الأيسر.

وكانت آخر فرص الشوط المهدرة في الدقيقة الـ42 حين انفرد أوباما بالمرمى، لكنه مرر عرضية، ليقطعها الدفاع وتتحول إلى ركنية.

في المقابل ارتأى إيهاب جلال الخطأ في التشكيل، فقرر مشاركة أحمد مودي بدلا من عاصم سعيد في الدقيقة الـ42.

الشوط الثاني

كانت أولى فرص الشوط الثاني في الدقيقة الـ50 بعد هجمة رائعة للزمالك تنتهي بتمريرة من أوباما إلى بنشرقي الذي يستلم الكرة بشكل رائع ثم يسدد على الطائر، ويتصدى لها كوكو ببراعة إلى ركنية.

عزف أبيض

في الدقيقة الـ62 جاء الهدف الثالث. ركنية ينفذها زيزو ويقابلها بنشرقي بتصويبة مباشرة رائعة في الشباك مسجلا الثالث.

الهدف هو الرابع لبنشرقي هذا الموسم في الدوري، والأول من لعب مفتوح بعد ثلاث ركلات جزاء.

هنا تدخل جايمي باتشيكو ودفع بـ شيكابالا بدلا من أحمد سيد "زيزو".

في الدقيقة الـ69 شارك إسلام جابر بدلا من إمام عاشور في ثاني تبديلا الزمالك، في المقابل شارك عبد الله مجدي، ومحمود الغزالي، ورجب عمران بدلا من مفتاح طقطق، وشيميلس بيكلي، وباولن فوافي في تشكيل مصر للمقاصة.

ولم يكتف الزمالك بثلاثية، فأضاف الهدف الرابع بالدقيقة الـ76. شيكابالا ينفرد ويمرر الكرة بالكعب إلى أوباما الذي يسدد في المرمى الخالي مسجلا الرابع.

الهدف الرابع لـ أوباما هذا الموسم في صدارة هدافي فريقه مشاركة مع بنشرقي.

هنا تدخل باتشيكو مجددا، ودفع بـ أسامة فيصل، وعبد الله جمعة بدلا من أوباما، وأحمد فتوح في الدقيقة الـ77.

انتفاضة متأخرة

مصر للمقاصة حاول التعويض هنا. الفريق الفيومي سجل هدفا شرفيا في الدقيقة الـ79 بعد عرضية من عبد الله مجدي، قابلها مروان حمدي برأسية في مرمى أبو جبل.

مروان حمدي كاد يسجل الثاني في الدقيقة الـ89 من تصويبة من داخل منطقة الجزاء، لكن فوق المرمى بقليل.

الهدف هو الرابع لمروان حمدي هذا الموسم في صدارة هدافي فريقه.

في المقابل كاد شيكابالا يسجل الخامس في الدقيقة الـ92 من انفراد، وشيكا سددها خفيفة بجانب كوكو، لكنها اصطدمت بالقائم الأيمن وخرجت إلى ركلة مرمى، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة الـ23 في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد مصر للمقاصة عند النقطة الـ13 في المركز السابع.