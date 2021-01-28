سيراميكا كليوباترا يعير 3 لاعبين شباب للأهلي وأسوان والنجوم

أعلن معتز البطاوي المدير الرياضي لسيراميكا كليوباترا إعارة ثلاثة لاعبين من فريق الشباب بالنادي مواليد 1999 خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضح البطاوي أن محمد ناصر مدافع الفريق أعير للأهلي، وأحمد محمد "روني" لاعب خط الوسط إلى النجوم.

هذا بالإضافة إلى المهاجم حمزة مجدي إلى أسوان.

وقال البطاوي: "قطاع الناشئين في سيراميكا كليوباترا يسير وفق خطة مدروسة وأعرنا أكثر من لاعب لأندية الدرجة الثانية كذلك بهدف إكسابهم الخبرات".

وأكمل "نبذل جهدا كبيرا مع اللاعبين الشباب ونعمل وفق رؤية علمية وخطة مدروسة وستؤتي ثمارها الموسم المقبل".