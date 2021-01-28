كاسانو: "النوتيلا" سبب زيادة وزني مع ريال مدريد.. كنت آكلها من الإناء مباشرةً

الخميس، 28 يناير 2021 - 20:09

كتب : FilGoal

أنطونيو كاسانو - ريال مدريد

كشف أنطونيو كاسانو نجم الكرة الإيطالية السابق، عن سبب زيادة وزنه بشكل واضح خلال فترة تواجده في ريال مدريد.

كاسانو لعب في ريال مدريد بين 2006 و2008، فترة قصيرة تخللتها إعارة إلى سامبدوريا، دون أن يترك بصمة حقيقية في العاصمة الإسبانية.

وصرّح كاسانو عبر محطة "بوبو تي في" الإيطالية: "أثناء تواجدي في مدريد، كنت آكل النوتيلا مباشرة من الإناء".

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وأضاف: "اكتسبت 14 كيلوجراما من الوزن خلال 7 أشهر".

وأوضح: "عندما جئت إلى مدريد تمكّنت من فقدان 12 كليوجراما، لكن بعدها حضر فابيو كانافارو واستعدت ذلك الوزن مجددا".

وأتم: "نوتيلا كان أحد رعاة ريال مدريد في ذلك الوقت، وكانوا يعطوننا 5 كيلوجرامات من المنتج شهريا".

ولم يحدد كاسانو الرابط المحدد بين انتقال مواطنه كانافارو إلى ريال مدريد، وزيادة وزنه مجددا.

كاسانو (38 عاما) اعتزل كرة القدم قبل 4 سنوات وكان هيلاس فيرونا محطته الأخيرة.

وانتقال كاسانو إلى ريال مدريد عام 2006 قادما من روما في أوج مسيرته بكثير من التوقعات، لكنه لم يخض معه إلا 29 مباراة سجّل خلالها 4 أهداف وصنع 3.

وتميّزت فترة كاسانو في ريال مدريد بزيادة واضحة في وزنه، وكذلك المقطع الشهير الذي ظهر فيه مُقلّدا مدربه فابيو كابيلو بشكل ساخر.

وتسبب الوزن الزائد لـ كاسانو مع ريال مدريد في توقيع عقوبات مالية عليه بواسطة النادي، كما اكتسب لقب "Gordito" في الصحافة الإسبانية، أو "السمين".

ويشتهر كاسانو بالعادات غير الصحية خارج الملعب، إذ صرّح ذات مرة أنه "مارس الجنس مع 700 امرأة تقريبا بحلول عامه الـ 25" وأنه كان "يؤدي مباراة رائعة بعد ممارسة الجنس".

أنطونيو كاسانو ريال مدريد
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