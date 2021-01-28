حازم إمام لمصطفى محمد: ما تفعله ليس جيدا.. حقك تطلب الاحتراف ولكن

وصف حازم إمام قائد الزمالك السابق ما يفعله مصطفى محمد مهاجم الفريق الحالي بعدم التدرب وخوض المباريات من أجل الاحتراف بالتصرف الخاطئ.

مصطفى محمد النادي : الزمالك الزمالك

وتحدث حازم إمام عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "أنا حزين لأن مصطفى لا يتدرب ولا يشارك في المباريات، من حقك أن تطلب الاحتراف لكن تدرب والعب واطلب من الإدارة بعد ذلك".

وواصل "الإدارة الحالية للزمالك ليست منتخبة فليس لديها أي مصالح انتخابية أو إرضاء جمعية عمومية فهم إدارة معينة لعدة أشهر وسيرحلون".

وتابع اللاعب الملقب بإمبراطور الكرة المصرية حديثه "لم تحقق أي شيء الموسم الماضي في أي بطولة، لذا ساعد النادي، أنا أيضا كنت أريد الاحتراف ولكنني لم أغب عن المران أو المباريات".

وأكمل "قاتل في المران والمباريات حتى يتعاطف معك الجمهور لكن الآن الكل أصبح ضدك، ولن تستطيع لوي ذراع النادي".