حازم إمام لمصطفى محمد: ما تفعله ليس جيدا.. حقك تطلب الاحتراف ولكن

الخميس، 28 يناير 2021 - 19:57

كتب : FilGoal

مصطفى محمد يسجل ويحتفل بهدف الزمالك الملغي في أسوان

وصف حازم إمام قائد الزمالك السابق ما يفعله مصطفى محمد مهاجم الفريق الحالي بعدم التدرب وخوض المباريات من أجل الاحتراف بالتصرف الخاطئ.

مصطفى محمد

النادي : الزمالك

الزمالك

وتحدث حازم إمام عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "أنا حزين لأن مصطفى لا يتدرب ولا يشارك في المباريات، من حقك أن تطلب الاحتراف لكن تدرب والعب واطلب من الإدارة بعد ذلك".

وواصل "الإدارة الحالية للزمالك ليست منتخبة فليس لديها أي مصالح انتخابية أو إرضاء جمعية عمومية فهم إدارة معينة لعدة أشهر وسيرحلون".

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وتابع اللاعب الملقب بإمبراطور الكرة المصرية حديثه "لم تحقق أي شيء الموسم الماضي في أي بطولة، لذا ساعد النادي، أنا أيضا كنت أريد الاحتراف ولكنني لم أغب عن المران أو المباريات".

وأكمل "قاتل في المران والمباريات حتى يتعاطف معك الجمهور لكن الآن الكل أصبح ضدك، ولن تستطيع لوي ذراع النادي".

حازم إمام مصطفى محمد الزمالك
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