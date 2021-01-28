فيورنتينا يضم ظهير نابولي
الخميس، 28 يناير 2021 - 19:30
كتب : FilGoal
أعلن نادي فيورنتينا عن تعاقده مع كيفن مالكويت قادما من نابولي في سوق الانتقالات الشتوية.
كيفين مالكيوت
النادي : نابولي
وضم فيورنتينا الظهير الفرنسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.
ويسعى مالكويت للعودة إلى المشاركة بشكل دوري بعد أن ظهر مرتين فقط مع نابولي في الدور الأول من الموسم الحالي، بإجمالي 31 دقيقة.
Bienvenue à Malcuit ⚜️
Kevin Malcuit è un nuovo giocatore della Fiorentina 🤝
I dettagli 🔗 https://t.co/eSJu8d3y7Z#ForzaViola 💜 #Fiorentina#ViolaArt by @PainterBeard 🎨 pic.twitter.com/y9BtUhpk6V— ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 28, 2021
وينتهي عقد مالكويت مع نابولي في صيف 2022، وعانى في حجز مكانٍ أساسي بتشكيل جينارو جاتوزو بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي أبعده عن الملاعب أغلب فترات الموسم الماضي.
ويلعب مالكويت في نابولي منذ انضمامه إليه بصيف 2018 قادما من ليل مقابل 12 مليون يورو.
وخاض مالكويت –الذي يجيد اللعب كظهير أيمن وأيسر- 35 مباراة إجمالا مع نابولي، لم يسجّل خلالها أي هدف وصنع 4 أهداف.
مالكويت (29 عاما) مولود في العاصمة الفرنسية باريس لأب موريتاني وأم مغربية، لكنه لم يمثّل أي منتخب أول على المستوى الدولي.
وكان فيورنتينا قد أعلن عن ضم المهاجم الروسي أليكساندر كوكورين قادما من سبارتاك موسكو مقابل 4 ونصف ملايين يورو.