فيورنتينا يضم ظهير نابولي

أعلن نادي فيورنتينا عن تعاقده مع كيفن مالكويت قادما من نابولي في سوق الانتقالات الشتوية.

وضم فيورنتينا الظهير الفرنسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ويسعى مالكويت للعودة إلى المشاركة بشكل دوري بعد أن ظهر مرتين فقط مع نابولي في الدور الأول من الموسم الحالي، بإجمالي 31 دقيقة.

وينتهي عقد مالكويت مع نابولي في صيف 2022، وعانى في حجز مكانٍ أساسي بتشكيل جينارو جاتوزو بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي أبعده عن الملاعب أغلب فترات الموسم الماضي.

ويلعب مالكويت في نابولي منذ انضمامه إليه بصيف 2018 قادما من ليل مقابل 12 مليون يورو.

وخاض مالكويت –الذي يجيد اللعب كظهير أيمن وأيسر- 35 مباراة إجمالا مع نابولي، لم يسجّل خلالها أي هدف وصنع 4 أهداف.

مالكويت (29 عاما) مولود في العاصمة الفرنسية باريس لأب موريتاني وأم مغربية، لكنه لم يمثّل أي منتخب أول على المستوى الدولي.

وكان فيورنتينا قد أعلن عن ضم المهاجم الروسي أليكساندر كوكورين قادما من سبارتاك موسكو مقابل 4 ونصف ملايين يورو.