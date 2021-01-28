الزمالك: حالة وفاة سبب غياب الونش عن مواجهة المقاصة

كشف عبد الحليم علي مدير الكرة في نادي الزمالك، عن سبب غياب محمود حمدي "الونش" عن مواجهة مصر للمقاصة اليوم الخميس.

الونش تواجد في القائمة التي أعلن عنها المدرب جايمي باتشيكو أمس الأربعاء لدخول معسكر المباراة، لكنه غاب لاحقا عن التشكيل الأساسي ومقاعد البدلاء.

وأوضح عبد الحليم علي للموقع الرسمي لناديه: "يغيب الونش بسبب وفاة أحد أفراد أسرته".

وأضاف: "كما أن فرد آخر في أسرته يمر بظروف صحية".

وأتم: "باتشيكو فضّل استبعاد الونش نظرا لحالته النفسية".

ودفع باتشيكو في عمق دفاع الزمالك أمام المقاصة بالثنائي محمود علاء ومحمد عبد الغني.