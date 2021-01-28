تشكيل الزمالك – عودة ساسي.. وغياب المهاجم الصريح أمام المقاصة

الخميس، 28 يناير 2021 - 18:38

كتب : أحمد شوقي صلاح إبراهيم رمضان

فرجاني ساسي مع الزمالك أمام بيراميدز

أعلن جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، عن تشكيل فريقه لمواجهة مصر للمقاصة في ملعب بتروسبورت بالجولة العاشرة من الدوري المصري.

وشهد التشكيل عودة التونسي فرجاني ساسي للتشكيل الأساسي، مع استمرار تواجد إمام عاشور في خط الوسط.

ولا يشهد تشكيل الزمالك وجود أي مهاجم صريح، إذ اكتفى البرتغالي باتشيكو بالدفع بـ أشرف بنشرقي ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو، مع إبقاء شيكابالا على مقاعد البدلاء.

تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: حازم إمام – محمد عبد الغني – محمود علاء – أحمد فتوح

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إمام عاشور – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو

الهجوم: أشرف بنشرقي

دكة البدلاء: محمد عواد – محمد عبد السلام – حسام عبد المجيد – عبد الله جمعة – حمزة المثلوثي – إسلام جابر – محمود عبد الرازق شيكابالا – أسامة فيصل – سيف جعفر

في الدوري الدوري المصري مصر للمقاصة الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
رحلة إسبانية ثامنة لعائلة كودرو.. أتليتك بلباو يعير مهاجمه إلى بلد الوليد دقيقة | الدوري الإسباني
الزمالك: حالة وفاة سبب غياب الونش عن مواجهة المقاصة 16 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - الزمالك ضد مصر للمقاصة 19 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك – عودة ساسي.. وغياب المهاجم الصريح أمام المقاصة 28 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – ربيعة ومحمد محمود يرفضان الانتقال لـ الإسماعيلي 31 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل مصر للمقاصة – فوافي ومروان حمدي يهاجمان الزمالك 37 دقيقة | الدوري المصري
"على خطى الأساطير" ولإنقاذ مسيرته.. بولاسي ينضم إلى ميدلسبره 48 دقيقة | أوروبا
خبر في الجول – الأهلي يقرر عدم استكمال ضم العش من أجل الإسماعيلي 52 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مونديال اليد – مصر (3)-(4) الدنمارك.. رميات الترجيح تٌقصي الفراعنة بشرف 2 مونديال اليد - سيناريوهات تأهل منتخب مصر.. ربع النهائي قريب والصدارة ممكنة 3 في الجول يكشف - أسماء لاعبي الأهلي المرشحين للانتقال إلى الإسماعيلي 4 مونديال اليد - تعرف على ترتيب مصر النهائي.. والمراكز من 5 إلى 32
قد ينال إعجابك