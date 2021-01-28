تشكيل الزمالك – عودة ساسي.. وغياب المهاجم الصريح أمام المقاصة

أعلن جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، عن تشكيل فريقه لمواجهة مصر للمقاصة في ملعب بتروسبورت بالجولة العاشرة من الدوري المصري.

وشهد التشكيل عودة التونسي فرجاني ساسي للتشكيل الأساسي، مع استمرار تواجد إمام عاشور في خط الوسط.

ولا يشهد تشكيل الزمالك وجود أي مهاجم صريح، إذ اكتفى البرتغالي باتشيكو بالدفع بـ أشرف بنشرقي ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو، مع إبقاء شيكابالا على مقاعد البدلاء.

تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: حازم إمام – محمد عبد الغني – محمود علاء – أحمد فتوح

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إمام عاشور – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو

الهجوم: أشرف بنشرقي

دكة البدلاء: محمد عواد – محمد عبد السلام – حسام عبد المجيد – عبد الله جمعة – حمزة المثلوثي – إسلام جابر – محمود عبد الرازق شيكابالا – أسامة فيصل – سيف جعفر