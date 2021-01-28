تشكيل مصر للمقاصة – تغيير في آخر لحظة قبل مواجهة الزمالك

الخميس، 28 يناير 2021 - 18:29

كتب : أحمد شوقي صلاح بسام أبو بكر

إيهاب جلال - الأهلي - المقاصة

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لـ مصر للمقاصة، عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك على استاد بتروسبورت، بالجولة العاشرة من الدوري المصري.

ويقود هجوم الفريقي الفيومي الثنائي باولن فوافي، ومروان حمدي.

كما يظهر الليبي مفتاح طقطق، والإثيوبي شميلس بيكلي في الوسط المهاجم.

وأصيب هشام محمد خلال الإحماء، ليعوّضه مصطفى شبيطة في التشكيل الأساسي بآخر لحظة.

ويتواجد مصر للمقاصة بالمركز السابع برصيد 13 نقطة، فيما يسعى الزمالك إلى القفز للصدارة حال تحقيقه الفوز، إذ يمتلك 20 نقطة بفارق نقطة عن الأهلي الذي تعادل مع بيراميدز.

تشكيل مصر للمقاصة:

حراسة المرمى: محمد كوكو

الدفاع: أسامة العزب – عاصم سعيد – محمد دسوقي – عصام صحي

الوسط: خالد أوتشو – مصطفى شبيطة – مفتاح طقطق – شميلس بيكلي

الهجوم: باولن فوافي – مروان حمدي

دكة البدلاء: بلتاجي سمير – أحمد مودي – حسني فتحي – محمود الغزالي – رجب عمران – عبد الله مجدي – محمد عادل – أحمد صبيحة

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