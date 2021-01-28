"على خطى الأساطير" ولإنقاذ مسيرته.. بولاسي ينضم إلى ميدلسبره

الخميس، 28 يناير 2021 - 18:18

كتب : FilGoal

يانيك بولاسي - ميدلسبره

أعلن نادي ميدلسبره عن ضم يانيك بولاسي قادما من إيفرتون في فترة الانتقالات الشتوية.

وينضم بولاسي إلى ميدلسبره على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وانخرط بولاسي في التدريبات الجماعية لـ ميدلسبره على الفور اليوم الخميس تحت قيادة المدرب نيل وارنوك الذي عمل معه سابقا في كريستال بالاس.

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وقال وارنوك عن الصفقة: "أعرف بولاسي منذ سنوات، وسألته إن كان يستطيع مساعدتنا حتى نهاية الموسم ويستعيد بعضا من لياقته في نفس الوقت".

وأضاف: "لا نتوقع المعجزات لكنه لاعب مميز ويستطيع اللعب في عدة مراكز، سيكون مفيدا في غرفة خلع الملابس، إنه دفعة إضافية لنا".

فيما عبّر بولاسي عن حماسه لخطوة اللعب في ميدلسبره: "أتطلع إلى مساعدة الفريق، نعلم جميعا أن ميدلسره نادٍ كبير".

وأتم: "رأيت بعض الأساطير يمرون من هنا مثل جيمي فلويد هاسلباينك، ومارك فيدوكا، وجايزكا مندييتا، وجونينيو باوليستا".

بولاسي (31 عاما) جناح من الكونغو الديمقراطية يلعب في إيفرتون منذ انضمامه إليه في 2016 قادما من كريستال بالاس مقابل 29 مليون يورو.

لكن الجناح الذي عاش وقتها أفضل فترات مسيرته، تعرّض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة أمام مانشستر يونايتد بشهر ديسمبر 2016، لتعرف مسيرته انحدارا مستمرا من وقتها.

ولعب بولاسي في السنوات اللاحقة على سبيل الإعارة إلى أستون فيلا، وأندرلخت، وسبورتنج لشبونة، دون أن يترك بصمة كبيرة.

ولم يخض بولاسي أي مباراة مع إيفرتون الموسم الجاري، بل لم يخض أي مباراة تنافسية على مستوى الأندية منذ ظهوره بقميص سبورتنج لشبونة أمام إسطنبول باشاكشهير في الدوري الأوروبي يوم 27 فبراير 2020 مباشرةً قبل توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا.

بولاسي المولود في مدينة ليون الفرنسية، يمتلك 40 مباراة دولية بقميص الكونغو الديمقراطية منذ 2013، سجّل خلالها 9 أهداف، وساهم في حصول بلاده على المركز الثالث بأمم إفريقيا 2015، كما شارك في نسخة 2019 الأخيرة على أرض مصر.

ويحتل ميدلسبره المركز السابع في دوري القسم الثاني الإنجليزي برصيد 39 نقطة بعد مرور 26 جولة.

يانيك بولاسي في إنجلترا إيفرتون ميدلسبره
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