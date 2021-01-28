في الدرجة الثانية – فاركو يسقط حرس الحدود.. انتصار المنصورة والرجاء

أقيمت اليوم الخميس ست مباريات في عاشر جولات الدرجة الثانية من الدوري المصري لحساب مجموعة بحري.

وستقام مباراة الحمام مع كفر الشيخ السبت المقبل، فيما تأجلت مواجهة بلدية المحلة والجزيرة ليوم الإثنين الثامن من فبراير المقبل.

أما بالنسبة لنتائج المباريات فقد سقط حرس الحدود أمام فاركو بهدف دون رد سجله أحمد عوض.

وانتصر المنصورة على ألعاب دمنهو بهدف مقابل لا شيء سجله أوسكار.

وفاز الرجاء على مالية كفر الزيات بهدف سعيد أحمد من ركلة جزاء.

وحقق أبو قير للأسمدة الفوز على بني عبيد بهدف مقابل لا شيء سجله أحمد حسن.

وتعادل الأولمبي مع منافسه دكرنس إيجابيا بهدف لكل فريق، افتتح الأهداف للفريق السكندري مروان شاهين وأدرك إبراهيم سليمان التعادل للأخير.

وتعادل بيلا مع سبورتنج سلبيا بدون أهداف.

بتلك النتائج تجمد رصيد حرس الحدود عند 18 نقطة يتصدر بهم الدوري بفارق الأهداف عن أبو قير للأسمدة وللأخير لقاء أقل كذلك.

ويأتي فاركو في المركز الثالث بـ17 نقطة بفارق الأهداف عن منافسه الأولمبي.

ويحتل مالية كفر الزيات المركز الخامس برصيد 15 نقطة، ويليه بلدية المحلة بـ13 نقطة بفارق الأهداف عن كفر الشيخ.

لكن البلدية وكفر الشيخ خاضا ثماني مباريات فقط حتى الآن.

ويحتل سبورتنج المركز الثامن برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف عن المنصورة، ويليهما في المركز العاشر دكرنس بـ11 نقطة بفارق الأهداف عن ملاحقه الرجاء.

ويحتل ألعاب دمنهور المركز الـ12 بعشرة نقاط بفارق الأهداف ولقاء أكثر من الجزيرة مطروح.

ويأتي بيلا في المركز الـ14 بسبع نقاط بفارق الأهداف عن ملاحقه الحمام وخاض الثنائي تسع مباريات فقط.

فيما يحتل بني عبيد المركز الـ16 والأخير بخمس نقاط.