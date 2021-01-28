اتحاد الكرة يتوصل لاتفاق مع "ميديا برو" لمنحها مهلة 3 أشهر لحل مشاكل تقنية VAR

الخميس، 28 يناير 2021 - 16:57

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم

أعلن اتحاد الكرة المصري في بيان توصله لاتفاق مع الإدارة العليا لشركة "ميديا برو" التي تقدم تقنية حكم الفيديو (VAR) إلى الدوري المصري، لمنحها مهلة 3 أشهر للوفاء بمتطلبات الاتحاد وذلك عقب اجتماع الطرفين اليوم الخميس.

وقال نص البيان إن اتحاد الكرة قرر منح الشركة ثلاثة أشهر للوفاء بمتطلبات الاتحاد المصري في تقنية حكم الفيديو المساعد وتحسين الخدمة المعمول بها لحين الانتهاء من كافة المتطلبات وفقا للشروط والمواصفات التي حددها الاتحاد المصري خلال المناقصة التي أجريت في هذا الشأن.

وقررت الشركة بعد الاستماع لمشاكل التطبيق، تعيين مفوض من جانبها للتواصل المباشر بين الشركة في إسبانيا والاتحاد المصري فيما كلف الاتحاد المصري لكرة القدم أحمد حسام عوض عضو اللجنة للتعامل مع إدارة الشركة.

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وحرصت الشركة العالمية خلال الاجتماع على الاعتذار عن أي قصور خلال الفترة الماضية وتعهدت بالوصول بتطبيق التقنية في مصر إلى أفضل مستوى يرضى عنه المشجع المصري.

واستقبل الاتحاد المصري وفدا يوم الخميس من الشركة الإسبانية حضر خصيصا لبحث مشاكل تطبيق التقنية، وبحث المشاكل الفنية والإجرائية والتعاقدية وسط حرص الجانبين على حل المشاكل العالقة.

وعقد الاجتماع بحضور أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة وعضويها أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي، بجانب حضور عصام عبد الفتاح عضو لجنة التحكيم الإفريقية.

في الدوري حكم الفيديو اتحاد الكرة
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