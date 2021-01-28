حوار - أحمد سامي: اتفقت مع فرج عامر على استمرار حسام حسن.. ومطلوب سقف مناسب لرواتب وأسعار اللاعبين

قال أحمد سامي مدرب نادي سموحة إنه اتفق مع فرج عامر رئيس النادي على استمرار حسام حسن مهاجم الفريق حتى نهاية الموسم، كما أشار إلى أن سعر أي لاعب لا يجب أن يتخطى 10 ملايين في الدوري لكي يناسب المنتج.

سامي أجرى حوارا مطولا عبر قناة "أون تايم سبورتس2" ينقله لكم FilGoal.com كاملا.

وصرح سامي: "أنا من مدرسة المدربين الذين يحرصون على الدفاع، وليس تنظيم دفاعي لخط واحد لكن الفريق بالكامل، لابد من تكليفات دفاعية للكل لأنه من خلال الدفاع ستجد مساحات لكي تهاجم منها المنافس".

وواصل "تحدثت مع فرج عامر حول حسام حسن، فرج عامر لا يبخل على الفريق بأي شيء".

وأكمل "تم الاتفاق مع رئيس النادي على استمرار حسام حسن لنهاية الموسم".

وتابع "كان هناك حديث حول انضمام أحمد ياسر ريان، لكن عرض سيراميكا كليوباترا كان أكبر ماديا".

وأردف "مصطفى فتحي؟ البنك الأهلي قدما عرضا جيدا للغاية له، تحدثت معه هاتفيا وهو لاعب يرغب في العودة لمستواه ومازال صغيرا في الـ27، كان مظلوما في الزمالك لأنه لم يكن يشارك، ويرغب في اللعب في فريق يلعب بشكل هجومي جيد وأن يكون مرتاحا".

وأكمل "تحدثت معه وطمأنته وضحى بالأموال لكي ينضم إلينا".

وتابع "مصطفى لاعب كبير وفنياته عاليا، ونادرا حينما تجد لاعبا كبيرا ينفذ التعليمات، لذا قد لا يندمج في جماعية الفريق، لكن مصطفى من النواحي التكتيكية بجانب حسام حسن كلاهما لا أتبع قط معهما في الجانب التكتيكي".

واسترسل "إسلام جمال من اللاعبين الجيدين للغاية في الفريق أيضا".

وخسر سموحة خلال الموسم الجاري مباراة وحيدة، وفاز مرتين وتعادل 6 مرات. وسجل مصطفى فتحي هدفين منذ انضمامه خلال السوق الشتوية الجارية معارا من الزمالك.

ورد سامي ضاحكا على سؤال بخصوص لقطة شريف إكرامي الجدلية خلال مباراة فريقه ضد بيراميدز قائلا: "ليس أنا من قال إن هدفنا ضد بيراميدز كان هدفا صحيحا بل مصر بالكامل".

وواصل حول المباراة "التوازن مهم وعلى حسب مساحات الكرة ومناطق الضغط، الأمر ليس وضع لاعبين في أماكن".

وأكمل "جودة لاعبي بيراميدز كبيرة جدا وجميعهم دوليين، حللت المنافس ووجدت بعض الأماكن بها مشاكل ومساحات ويهاجمون بشكل معين لو قمت بقطع هذه المنطقة ستكون هناك مشكلة لهم، عملنا على هذه المنطقة وكنا أفضل وأهدرنا فرصا عديدة".

وتابع "الركنية دخلت المرمى لا جدال في ذلك، انظر لقدم حارس بيراميدز دخل المرمى، لم يقل أحد شيئا، لكننا شاهدنا الكرة من خارج الملعب أنها هدف، لكن اللعب لم يتوقف ولم تقل تقنية حكم الفيديو أي شيء".

وأردف "الوضع التشريحي لشريف إكرامي واضح، لف بالكرة داخل المرمى، هدف رسمي".

واستطرد "كان هناك هدف في مباراة غزل المحلة وطلائع الجيش كان أصعب بكثير من الهدف الذي سجلناه ولم يحتسب، والمساعد احتسب الهدف، هدفنا كان أوضح بكثير من هذا الهدف".

وتابع "بيراميدز يمتلك نواحي فردية قوية جدا، لكن النواحي الجماعية بها مشكلة، لابد أن تغلب شخصية تكتيك المدرب على شخصية اللاعبين، تلك هي القصة".

وأكمل "مدرب بيراميدز جيد جدا، لكن الشكل الجماعي للفريق لا يتم تنفيذه بشكل كامل، لو تم سينتقل الفريق لشكل آخر".

وكان بيراميدز قد تعادل بنتيجة 1-1 مع سموحة ضمن منافسات الجولة التاسعة يوم الجمعة.

وتطرق سامي للحديث حول خسارة فريقه الوحيدة أمام الزمالك في الدوري قائلا: "لماذا خسرت من الزمالك؟ ركلة جزاء في أول 10 دقائق، كما أن عدد كبير من اللاعبين ليسوا في حالتهم، ودخلت للمباراة متأخرا، الزمالك فريق قوي جدا فرديا وجماعيا".

وأردف "ركلة الجزاء أربكت حساباتنا كانت تلك ثاني جولة في الدوري، وكنت أستحق خسارة تلك المباراة لم نكن في حالتنا تماما".

وأكمل "الزمالك قوي جدا جماعيا خاصة وأن هذا الفريق يلعب منذ العام الماضي معا، هذا أمر نادر الحدوث في الزمالك لكن خلال الموسم الماضي لعبوا معا وهذا الموسم، توج بطلا للسوبر المحلي والإفريقي ووصل للنهائي الإفريقي واستمر هذا العام".

وتابع "ستجد الزمالك أقوى هذا العام وبدايته القوية توضح ذلك".

واستطرد "الزمالك لم يحتج لصفقات، وتلك ميزة لم تكن موجودة، ينافس بنفس الفريق".

وتابع "أحمد أبو الفتوح قدم موسما ممتازا معي وانضم للمنتخب عن طريق سموحة، وسجل هدفا فينا نحن".

واسترسل "هدف فتوح؟ خطأ منا، فكرة عدم اعتراضه والتراجع للخلف، كان من المفترض أن يتدخل أحد اللاعبين".

وتابع "لاعب جيد ومجتهد وسيكون له مستقبل كبير مع منتخب مصر".

وواصل "سموحة أصبح مشهورا مع فرج عامر في نقل اللاعبين لمستوى آخر ثم بيعهم بسعر كبير لفرق أخرى".

وتطرق للثناء على إمام عاشور لاعب الزمالك قائلا: "إمام عاشور لاعب مجتهد جدا، مهاري وهجومي ويدافع بشكل جيد جدا ويمكنه التسديد وذلك أمر ينقصنا في مصر".

وخسر سموحة بنتيجة 2-0 أمام الزمالك ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري.

وتطرق سامي للحديث حول إمكانية ضم عمر السعيد مهاجم الزمالك قائلا: "طلبت ضم عمر السعيد، لكن الزمالك يرى احتياجاته، طلبنا أيضا لاعبين من الأهلي مثل صلاح محسن، لكن الفرق ترى احتياجاتها قبل اتخاذ القرار وهذا طبيعي، حق أصيل للنادي".

وتابع "لماذا انضم عمر السعيد للزمالك؟ لأنه مهاجم جيد جدا إلا أنه لا يشارك، وتلك ميزة للفرق الكبرى أن تخرج وتشارك في مدارس مختلفة لكي يرى إمكانياته بعينه ويحكم بشكل واضح، لكن طوال تواجده مختفي

وأردف "لو خضع مدرب الأهلي أو الزمالك لضغط مواقع التواصل الاجتماعي ستكون مشكلة، هناك لاعب قد أصمم عليه إن حصل على 5-6 مباريات في النهاية سأحصل على نتيجة كبيرة، الجماهير قد لا ترى الأمر لكن أنت تعيش بشكل يومي مع اللاعب".

واستطرد "أكبر مثال هو فلافيو، كانت هناك ثقة في أنه سيقدم شيئا كبيرا، تلك هي ثقة المدرب، الثقة في اللاعب مهمة جدا وأن يصل ذلك للاعب، الثقة ليست مشاركة لكن مساحات للعمل وكيفية مساعدته لكي يظهر بشكل أفضل وطالما تساعده سيلتزم فنيا بشكل كبير جدا، لأنك تساعده يصل لمستوى أعلى".

وأجاب بعد ذلك عن بعض الأسئلة المتفرقة قائلا: "أفضل مهاجم في الدوري المصري بالنسبة لي، حسام حسن، ليس لأنني أدربه، لكن حسام مهاجم قوي جدا".

وتابع "مصطفى محمد مهاجم رائع وهو لاعب منتخب مصر هذا العام، محطة جيدة ويسدد ويلعب رأسيات جيدة، لكن حسام أسرع، مصطفى أفضل في الرأسيات، لكن بعيدا عن المنطقة حسام أسرع والقوة في البنيان واحدة".

وأردف "حسام ومصطفى خارج المنطقة يجيدان اللعب خارج المنطقة لأنهما يسددان".

واستطرد "ما يميز مصطفى محمد هو الخبرة في المنافسات الإفريقية التي خاضها، ولكن حسام يمكنه التواجد في منتخب مصر أيضا".

وأكمل "أفضل قلب دفاع في مصر محمود حمدي الونش، كان يلعب معي في ناشئين الجيش، لست صاحب الفضل وحدي، لكنه عمل معي، وميزته وما لفت نظري فيه، كان لديه 16 عاما ويلعب في فريق 20 عاما، يقفز من الثبات مثل قفزته أثناء الركض، سيظل فترة كبيرة رقم 1 في مصر".

وأضاف "محمود علاء مدافع جيد كذلك وأيمن أشرف في الأهلي".

وتابع "أفضل ظهير أيمن؟ بالطبع أحمد فتحي خبرة ولكن؟ نتحدث عن القادمين معظمهم لاعبين واعدين لكن لا يوجد لاعب جيد".

وواصل "مركز الظهير الأيسر تشعر بالطمأنينة لتعدد اللاعبين فيه، أبو الفتوح هو رقم 1".

وشرح "طبعا هنا أتحدث عن المصريين وليس الأجانب أو الدوري بشكل عام، منتخب مصر، لكن طبعا لو تحدثنا عن الدوري؟ علي معلول من دون شك".

وأكمل "أفضل خط وسط دفاع في مصر طارق حامد والسولية وهناك لاعبون قادمون مثل حمدي فتحي وغيرهم، ورقم 6 تحديدا طارق حامد وصل لدرجة نضج غير طبيعية".

وتابع "طارق حامد هو رقم 1 في بناء هجمات الزمالك، الكرة لابد أن تمر منه أولا".

واسترسل "أفضل جناحين في مصر، زيزو جيد جدا، يدافع ويهاجم لاعب متكامل، على الجانب الآخر كهربا وطاهر وغيرهم، هؤلاء المميزين لكنني أتحدث مجددا عن المنتخب".

واستكمل "أفضل لاعب أجنبي محترف في مصر، لن أتحدث عن عام ولكن فترة طويلة من التأثير، علي معلول، لاعب محترف في الأهلي ومؤثر، الزمالك لديه لاعبين رائعين فرجاني ساسي وبنشرقي، لكن الاستمرارية لفترات طويلة جدا، معلول يتواجد ومؤثر منذ فترة طويلة".

وأضاف حول رواتب وقيمة انتقال اللاعبين: "فرجاني يستحق راتب كبير جدا لكن خارج مصر، يستحيل أن يفرز الدوري المصري هذه الأرقام، هل تعوض مكافأة الدوري والكأس عن هذه الأرقام؟ هل أحصل على أموال تعوض هذه المصاريف؟".

وأردف "الأمور تسير بالعكس في مصر، لكي تصنع دوري قوي لابد أن تكون المكافأة عالية جدا".

وتابع "لكن حينما تضم لاعب يحصل على 50-60 مليون جنيه أرقام فلكية وليست مناسبة".

وأكمل "لا يجب مقارنة الأجنبي بالمصري، لأن الأجنبي يحصل على راتبه بالعملة الصعبة، أطالب أن ييتواجد 8 محترفين لكي يكون الدوري قويا".

وواصل "طالما أنك لا تضع اللاعب المصري تحت ضغط لن تحصل على أقصى شيء منه، الضغط بوجود محترفين عديدين وواعدين ويعملون، سيكون تحت الضغط ليقدم أقصى ما لديه".

وأوضح "لكن طالما لديه الفرصة والمساحة أنه موجود وينتقل من ناد لآخر لن يتطور، التطور أن يكون هناك احتراف بشكل واضح وليس متباين".

وأضاف "سقف لقيمة لاعبي الدوري؟ أفضل رقم لبيع لاعب مصري؟ 10 ملايين، وحينها سيكون قد قطع الشباك، وإن احترف يحصل على ما يريده، لكن في مصر لا يجدي ذلك نفعا".

واسترسل "لكي تقوي الدوري يجب أن تكون مكافآت الدوري مناسبة لتطويره، مصر بلد عريق في كرة القدم ولابد أن يتواجد ذلك على أقل تقدير في خارطة الطريق".

وأكمل "نادي سيراميكا كليوباترا صعد من الدرجة الثانية، لولا أنه ناد خاص لم يكن ليجد هذا الدعم، غزل المحلة صعد معه لم يجد الدعم أين المساواة؟ لابد أن توجد مساواة لكي تصنع منافسة".

وأتم "حينما تجد 15 فريقا قويا سيكون الدوري قوي والمنافسة وستخرج لاعبين جيدين".