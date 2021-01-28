سلبية مسحة الجميع في الأهلي قبل كأس العالم للأندية.. ومران أخير قبل دخول الفقاعة الطبية

الخميس، 28 يناير 2021 - 15:28

كتب : أحمد الخولي

والتر بواليا - مران الأهلي

جاءت نتيجة المسحة الطبي للاعبي والمدير الفني للنادي الأهلي سلبية قبل السفر إلى كأس العالم للأندية، حسبما علم FilGoal.com.

ويستعد الأهلي للسفر غدا إلى قطر لخوض غمار كأس العالم للأندية 2020 ومواجهة الدحيل بطل دوري نجوم قطر في ربع النهائي.

وسيخوض الأهلي مرانه الأخير على ملعب مختار التتش وبعدها سيدخل الفقاعة الطبية الرسمية لكأس العالم للأندية متوجها إلى المعسكر المغلق حتى السفر غدا.

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وستغادر بعثة الأهلي إلى قطر غدا الجمعة في تمام الرابعة مساءً.

وحسبما علم FIlGoal.com فأن فوز وصول الطائرة ستخضع بعثة الفريق من لاعبين وجهاز فني وإداري ووفد إعلامي رسمي مرافق لمسحة من قبل اللجنة المنظمة للبطولة والاتحاد الدولي.

وبعدها سُتجرى اجراءات ومراسم خاصة لنقل الفريق لمقر إقامته في الفندق المخصص له والذي يتشاركه الأهلي مع أولسان هيواندي الكوري الجنوبي بطل آسيا.

وبات هناك مساحة إضافية لزيادة مساحة الحركة داخل الفندق بعد اعتذار فريق أوكلاند سيتي النيوزيلاندي عن المشاركة في المسابقة.

وفور الوصول للفندق لن يُسمح لأي فرد من أفراد البعثة بالخروج من الغرفة تحت أي ظرف حتى وجبة العشاء ستكون داخل الغرف فيما سيكون أشبه بـ "عزل احترازي" وذلك انتظارا لصدور نتائج المسحات الرسمية للبعثة.

الأهلي كأس العالم للأندية
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