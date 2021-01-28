في الجول يكشف تفاصيل اليوم الأول لـ الأهلي في الدوحة "عزل انفرادي"

يستعد الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية 2020 بقطر للمرة السادسة في تاريخه، نسخة استثنائية في ظل تفشي فيروس كورونا والاجراءات الاحترازية.

FIlGoal.com علم تفاصيل اليوم الأول لـ الأهلي في الدوحة والذي ستغادر بعثته غدا الجمعة في الرابعة مساءً.

وحسبما علم FIlGoal.com فأن فوز وصول الطائرة ستخضع بعثة الفريق من لاعبين وجهاز فني وإداري ووفد إعلامي رسمي مرافق لمسحة من قبل اللجنة المنظمة للبطولة والاتحاد الدولي.

وبعدها سُتجرى اجراءات ومراسم خاصة لنقل الفريق لمقر إقامته في الفندق المخصص له والذي يتشاركه الأهلي مع أولسان هيواندي الكوري الجنوبي بطل آسيا.

وبات هناك مساحة إضافية لزيادة مساحة الحركة داخل الفندق بعد اعتذار فريق أوكلاند سيتي النيوزيلاندي عن المشاركة في المسابقة.

وفور الوصول للفندق لن يُسمح لأي فرد من أفراد البعثة بالخروج من الغرفة تحت أي ظرف حتى وجبة العشاء ستكون داخل الغرف فيما سيكون أشبه بـ "عزل احترازي" وذلك انتظارا لصدور نتائج المسحات الرسمية للبعثة.

وبعد صدور نتائج المسحة سيكون هناك مراجعة للحالات إذ تم اكتشاف حالة إيجابية سيتم عزلها وعلاجها خارج مقر الإقامة.

ويستعد الأهلي لملاقاة الدحيل القطري يوم الخميس المقبل الموافق 4 فبراير.