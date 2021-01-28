تقرير: أداء إريكسن أقنع كونتي واللاعب مستمر في إنتر

الخميس، 28 يناير 2021 - 15:01

كتب : FilGoal

كريستيان إريكسن - إنتر

يبدو أن فكرة رحيل كريستيان إريكسن عن إنتر في سوق الانتقالات الشتوية الجاري لن تحدث بعد إقناع اللاعب المدير الفني للفريق.

وتزعم صحيفة كوريير ديللو سبورت أن أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر قد أقتنع بأداء اللاعب وأنه قد يفيد الفريق في الفترة المقبلة وعملية بيعه باتت غير مطروحة.

ويأتي ذلك رغم مشاركة إريكسن في 20 دقيقة فقط بأخر ثماني مباريات في الدوري الإيطالي.

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وارتبط اسم إريكسن بالانتقال إلى أياكس أو اللعب لأندية توتنام وأرسنال وليستر خاصة مع اعتراف إدارة إنتر بالتفكير في رحيل اللاعب.

وسجل إريكسن هدف الفوز في دربي ميلانو الأخير في مواجهة الكأس ليفوز إنتر 2-1 على ميلان.

ويواجه إنتر فريق يوفنتوس في نصف نهائي كأس إيطاليا.

وأشار التقرير أن إنتر استقر على عدم التفريط في إريكسن على أقل تقدير في هذا الشتاء.

إريكسن إنتر
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