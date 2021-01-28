المصري لـ في الجول: سنقيد حسين رجب وأبو سليمة في قائمة الفريق وننتظر عودتهما للمشاركة

الخميس، 28 يناير 2021 - 14:26

كتب : أيمن عيد

إسلام أبو سليمة مدافع المصري

قال شريف مزروع عضو مجلس إدارة النادي المصري إن فريقه سيقيد الثنائي حسين رجب وإسلام أبو سليمة في قائمته خلال فترة القيد الشتوية الجارية والتي تنتهي بنهاية شهر يناير. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح مزروع قائلا: "سنقيد الثنائي حسين رجب وإسلام أبو سليمة في قائمة الفريق خلال فترة القيد الشتوية الجارية".

وواصل "نتابع حالة الثنائي الصحية ولابد أن نفي معه بما تم الاتفاق عليه قبل بداية الدوري".

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وأكمل "تم تسوية الأمور المالية مع الثنائي، بجانب تمديد تعاقد كل لاعب لمدة موسم في تعاقده مع النادي".

وتابع "ننتظر عودة الثنائي للتدريبات والمشاركة في مباريات الدور الثاني أو قبل انتهاء الدوري بجولات قليلة، لكن الأهم الآن هو شفائه ورفع معنويات كل لاعب حينما يجد أن ناديه يقف بجواره".

وأتم "لدينا خطة لتجديد عقود بعض اللاعبين وتعديل عقود البعض الآخر، سنبدأ عقب مباراة الإنتاج الحربي".

ولم يقيد المصري الثنائي في قائمته من بداية الموسم بسبب الإصابة التي تعرض لها.

ويستعد المصري لمواجهة الإنتاج الحربي يوم الجمعة في الخامسة مساء ضمن منافسات الجولة الـ10 من الدوري المصري الممتاز.

في الدوري الدوري المصري الممتاز
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