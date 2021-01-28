عصام عبد الفتاح: اللجنة الثلاثية استعانت بي لتقييم الـVAR في مصر.. والتطبيق تم بطريقة غير لائقة

قال عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق باتحاد الكرة، إن اللجنة الثلاثية استعانت به لكتابة تقرير حول تقييم تقنية حكم الفيديو في مصر، مشيرا إلى وجود أخطاء عديدة بها. وذلك في تصريحاته عبر قناة عبر "أون تايم سبورتس 2".

وصرح عصام عبد الفتاح قائلا: "لست مسؤولا عن تقنية حكم الفيديو، أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية تحدث معي لمساعدتهم في الموقف الحالي".

وواصل "إنها قضية صعبة ولا أرغب في أن أقول خطيرة حتى صدور التقرير النهائي، لكن هناك أشياء معيبة جدا في تطبيق التقنية".

وأكمل "الأمور تمت بطريقة لا تليق بمصر، أشياء عديدة خاطئة وتمت بشكل خاطئ وليست مضبوطة".

وأتم "في الاستخدام والتقنية نفسها والمعدات، كل شيء سيظهر للناس حتى لا يُظلم أحد، لابد أن يحصل كل شخص على حقه، ولابد أن تعرف الناس كيف تم تطبيق التقنية، وهل تم تسرع وعدم تدرب الحكام بشكل صحيح، هل الأجهزة ناقصة أم لا؟ سليمة أم لا؟ هل التعاقد نفسه تم بشكل صحيح؟".

وكان مصدر في اتحاد الكرة المصري قد شرح لـFilGoal.com ما دار حول تقنية حكم الفيديو في الدوري وما الخطوات التي سيتخذها الاتحاد تجاه التقنية. (طالع التفاصيل)