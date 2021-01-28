انتهت في الدوري - البنك الأهلي (0) (2) طلائع الجيش
الخميس، 28 يناير 2021 - 14:06
كتب : FilGoal
يقدم FIlGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة البنك الأهلي وطلائع الجيش على ملعب اتحاد الشرطة ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري.
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انتهت
ق 75: جووول عمرو جمال يسجل الثاني مستفيدا من تمريرة خاطئة من محمد دبش للحارس ليراوغه ويسجل الهدف الثاني.
ق 60: تسديدة من إبراهيما كونيه تمر بعرض المرمى.
ق 58: عرضية من أسامة إبراهيم تغالط محمد بسام لكنه يبعدها لركنية في اللحظة الأخيرة.
ق 50: أسامة إبراهيم كاد يغالط حارسه محمود الزنفلي برأسية لكنه مرت بجوار القائم لتتحول لركنية.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+5: أحمد سمير يسجل هدفه الخامس في الدوري من علامة الجزاء ويكتب التقدم لطلائع الجيش.
ق 45+4: أحمد ياسين يعرقل ناصر منسي داخل منطقة الجزاء وعقب مراجعة الفيديو يحتسب الحكم ركلة جزاء.
ق 10: عمرو جمال يسد ركلة حرة مباشرة ترتطم بالشباك الخارجية لمرمى البنك الأهلي.
ق 2: رأسية متقنة من فادي فريد يبعدها محمد بسام إلى ركنية ببراعة.
بداية اللقاء