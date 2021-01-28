انتهت في الدوري - البنك الأهلي (0) (2) طلائع الجيش

الخميس، 28 يناير 2021 - 14:06

كتب : FilGoal

عمرو جمال - إبراهيما كونيه - طلائع الجيش - البنك الأهلي

يقدم FIlGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة البنك الأهلي وطلائع الجيش على ملعب اتحاد الشرطة ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

ولمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــــــا.

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انتهت

ق 75: جووول عمرو جمال يسجل الثاني مستفيدا من تمريرة خاطئة من محمد دبش للحارس ليراوغه ويسجل الهدف الثاني.

ق 60: تسديدة من إبراهيما كونيه تمر بعرض المرمى.

ق 58: عرضية من أسامة إبراهيم تغالط محمد بسام لكنه يبعدها لركنية في اللحظة الأخيرة.

ق 50: أسامة إبراهيم كاد يغالط حارسه محمود الزنفلي برأسية لكنه مرت بجوار القائم لتتحول لركنية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+5: أحمد سمير يسجل هدفه الخامس في الدوري من علامة الجزاء ويكتب التقدم لطلائع الجيش.

ق 45+4: أحمد ياسين يعرقل ناصر منسي داخل منطقة الجزاء وعقب مراجعة الفيديو يحتسب الحكم ركلة جزاء.

ق 10: عمرو جمال يسد ركلة حرة مباشرة ترتطم بالشباك الخارجية لمرمى البنك الأهلي.

ق 2: رأسية متقنة من فادي فريد يبعدها محمد بسام إلى ركنية ببراعة.

بداية اللقاء

البنك الأهلي طلائع الجيش في الدوري الدوري المصري
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