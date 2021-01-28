كومان: دي يونج أفضل الآن من أياكس.. وعندما تفوز لا تشعر بالتعب

أبدى رونالد كومان سعادته بأداء فرينيكي دي يونج مع برشلونة ويراه أنه الأفضل في مسيرته.

كومان تحدث عقب الفوز على رايو فاييكانو عن أداء مواطنه "نحتاج دي يونج، نريد من لاعبي الوسط أن يكونوا أكثر قوة هجوميا".

وأضاف "يمتلك الكثير من الجودة الفنية ويساعدنا في العمق، تحدثنا معه من أجل المساعدة في الهجوم وتسجيل أكثر من هدف واحد في الموسم".

وأكمل "الآن هو أكثر تكاملا من أياكس، يصنع ويسجل أكثر".

وتطرق الهولندي للحديث عن المباراة: "لعبنا مباراة جيدة، الخصم قدّم أداءً جيدا لكننا صنعنا فرص أكثر".

وتابع "تعاملنا جيدا بعد التأخر في النتيجة وسجلنا أهدافنا أكثر، لكن الأهم هو تأهلنا".

وواصل "كان هناك ركلة جزاء لم نحصل عليها، لعبنا بشكل جيد وعقّدنا الأمور".

وأتم عن مواجهة أتليتك بلباو في الدوري يوم الأحد المقبل: "عندما تفوز لا تشعر بالتعب، النتائج تعطيك الثقة، وسنكون جيدين يوم الأحد".

وفاز برشلونة على رايو فايكانو بهدفين مقابل هدف على ملعب فيليساس بالعاصمة مدريد، ضمن مباريات دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا.

برشلونة لحق بفرق ليفانتي، وفياريال، وريال بيتيس، وإشبيلية إلى ربع النهائي، وبانتظار باقي مباريات دور الـ16.

وتقام قرعة ربع النهائي من البطولة في وقت لاحق، لتحديد مباريات الربع المقبل.