رئيس الاتحاد: لا توجد مفاوضات من الزمالك لضم رزق.. وسيسيه قد يجعلنا نوافق

نفى محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري وجود أي مفاوضات من الزمالك لضم محمود رزق مدافع فريقه، كما أشار إلى أنه لو أرادت القلعة البيضاء ضمه فإنه يرحب بشرط ضم رزاق سيسيه في المقابل.

وصرح مصيلحي عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "لم يحدث أي مفاوضات من الزمالك لضم محمود رزق، لم يتحدث أحد حول رزق، إنه من أساسيات دفاع الاتحاد، والجهاز الفني متمسك به، لكن كل ما يشاع حول رزق لا أساس له من الصحة".

وواصل "نتائجنا مقبولة بعض الشيء، المقاولون العرب كان رابعا في الموسم الماضي وانظر لوضعه هذا الموسم، الموسم صعب ومازال الوقت طويلا وكل الفرق دعمت صفوفها بشكل محترم جدا".

وأكمل "حسام حسن وجهازه المعاون يقومون بعمل رهيب، بكل تأكيد لا يحب الخسارة حتى لو كان يلعب طاولة لا يخسر".

وتابع "جنش من اللاعبين المحترمين، وأتمنى أن يتواجد معنا في الاتحاد لكن لم يحصل أي تواصل بيننا وبين الزمالك لضمه، نفس قصة محمود رزق".

وأردف "متعاقدون مع عمار حمدي لمدة موسمين وهناك بند في عقده يسمح بعودته للأهلي بنهاية الموسم".

وأتم "لو أراد الزمالك ضم محمود رزق فلا نمانع ضم رزاق سيسيه لصفوفنا".

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الـ12 في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط بعدما خاض 6 جولات.