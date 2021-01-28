مونديال اليد - المربع الذهبي.. أكثر من نصف بطولات العالم

الخميس، 28 يناير 2021 - 12:19

كتب : محمد سمير

الدنمارك - مونديال اليد

حسمت منتخبات الدنمارك وإسبانيا وفرنسا والسويد تأهلهم إلى نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد والمقامة في مصر حتى 31 من شهر يناير الجاري.

تحمل المنتخبات الأربع 13 بطولة عالم سابقة من 26 نسخة أقيمت، وبالطبع أحدهم سيتوج بالنسخة الحالية ليرتفع عدد ألقاب الأربعة منتخبات إلى 14 من 27 أي أكثر من نصف ألقاب بطولات العالم.

يلعب منتخب الدنمارك حامل لقب بطولة العالم أمام إسبانيا بطل أوروبا، بينما تواجه السويد منتخب فرنسا في المباراة الثانية.

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فرنسا: يأتي منتخب فرنسا على قمة الفرق الأكثر تتويجا باللقب برصيد 6 مرات أخرهم نسخة 2017.

السويد: توج المنتخب ببطولة العالم 4 مرات سابقة ليأتي في المركز الثاني من عدد الألقاب وكان أخرهم في نسخة 1999 التي أقيمت في مصر.

إسبانيا: توج الماتادور بلقب بطولة العالم مرتين من قبل أخرهم عام 2013 وكانت على حساب الدنمارك، ويشارك الفريق في البطولة الحالية بصفته بطل أوروبا.

الدنمارك: توج الفريق بلقب بطولة العالم مرة واحدة فقط وكانت النسخة الماضية في 2019.

تقام بطولة العالم في مصر للمرة الثانية بعد استضافة نسخة 1999 والتي توج بها المنتخب السويدي.

وشهد المربع الذهبي في نسخة 1999 تواجد السويد وإسبانيا بجانب روسيا ويوغسلافيا.

ويعتبر المربع الذهبي في النسخة الحالية مشابها لنصف نهائي بطولة 2011 التي أقيمت في السويد وشهدت تواجد نفس الرباعي لكن حسم منتخب فرنسا اللقب على حساب الدنمارك في النهائي، بينما توجت إسبانيا بالميدالية البرونزية أمام السويد.

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