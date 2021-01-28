تقرير: ميلان لن يفرض عقوبة على إبراهيموفيتش

الخميس، 28 يناير 2021 - 11:58

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش - روميلو لوكاكو

لن يتم فرض عقوبة أو غرامة مالية من ميلان على مهاجمه زلاتان إبراهيموفيتش بعد شجاره مع روميلو لوكاكو.

ونفى إبراهيموفيتش عن نفسه اتهامه بالعنصرية مشددا "أنا لست عنصريا" وذلك بعدما اتهمه عدد من المتابعين.

ودخل إبراهيموفيتش ولوكاكو في شجار بنهاية الشوط الأول من دربي ميلانو في بطولة الكأس والذي حسمه فريق إنتر في النهاية.

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وكشف تقرير صحيفة كوريير ديلا سيرا أن ميلان ينتظر الحكم من القاضي الرياضي لكن ذلك لن يغير من قرارهم بعدم تغريم إبراهيموفيتش.

وكتب إبراهيموفيتش عبر مواقع التواصل الاجتماعي "نعم لم يكن المشهد جيدا، لقد كنت مخطئا لكن لا تدعوني عنصريا لأني لست كذلك".

وواصل عبر تويتر "في عالم زلاتان لا مكان للعنصرية، كلنا نفس العرق وكلنا متساوون، كلنا لاعبون وبعضنا أفضل من البعض الآخر".

ميلان إبراهيموفيتش
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