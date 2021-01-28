تقرير: ميلان لن يفرض عقوبة على إبراهيموفيتش
الخميس، 28 يناير 2021 - 11:58
كتب : FilGoal
لن يتم فرض عقوبة أو غرامة مالية من ميلان على مهاجمه زلاتان إبراهيموفيتش بعد شجاره مع روميلو لوكاكو.
زلاتان إبراهيموفيتش
النادي : ميلان
ونفى إبراهيموفيتش عن نفسه اتهامه بالعنصرية مشددا "أنا لست عنصريا" وذلك بعدما اتهمه عدد من المتابعين.
ودخل إبراهيموفيتش ولوكاكو في شجار بنهاية الشوط الأول من دربي ميلانو في بطولة الكأس والذي حسمه فريق إنتر في النهاية.
وكشف تقرير صحيفة كوريير ديلا سيرا أن ميلان ينتظر الحكم من القاضي الرياضي لكن ذلك لن يغير من قرارهم بعدم تغريم إبراهيموفيتش.
وكتب إبراهيموفيتش عبر مواقع التواصل الاجتماعي "نعم لم يكن المشهد جيدا، لقد كنت مخطئا لكن لا تدعوني عنصريا لأني لست كذلك".
وواصل عبر تويتر "في عالم زلاتان لا مكان للعنصرية، كلنا نفس العرق وكلنا متساوون، كلنا لاعبون وبعضنا أفضل من البعض الآخر".
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