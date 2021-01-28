منافس الأهلي - أحمد ياسر المحمدي: لما لا نفوز على الأهلي.. وأحب شيكابالا من قبل أن ألعب الكرة

الخميس، 28 يناير 2021 - 11:51

كتب : FilGoal

أحمد ياسر المحمدي

يأمل أحمد ياسر المحمدي لاعب الدحيل القطري تقديم مباراة مشرفة أمام الأهلي في كأس العالم للأندية.

ويستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة بطل دوري نجوم يوم الخميس المقبل 4 فبراير.

وقال أحمد ياسر: "كأس العالم للأندية بطولة كبيرة أي لاعب يتمنى أن يشارك بها، حظنا لم يكن جيدا بلقاء الأهلي كمواجهة عربية خالصة، الفائز سيواجه بايرن ميونيخ في أحد المباريات الصعبة وهدفنا تشريف الكرة العربية".

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وأضاف عبر قناة "MBC مصر": "نستعد على أكمل وجه بدنيا وذهنيا وهدفنا تقديم المستوى المطلوب، ولا نعرف الخوف والمباراة ستكون صعبة على الفريقين".

وعن انتدابات الفريق في سوق الانتقالات الشتوية: "ضممنا علي كريمي ومايكل أولونجا، الكيني سجل هاتريك في المباراة الأخيرة وإن شاء الله يسجل 3 أهداف أخرى في الأهلي".

وأكمل "لما لا نفوز على الأهلي ونحن من أفضل الفرق الآسيوية والفوز على الأهلي بنتيجة كبيرة إنجاز كبير، واللعب أمام بايرن ميونيخ إنجاز بمفرده وبمثابة نهائي ضد أفضل فريق في أوروبا حاليا ومواجهة للتاريخ لأنها مباراة ستخوضها مرة في العمر".

وتابع "لا أقلق من أي لاعب، لكن نعمل حساب للأهلي لأنه يمتلك خبرات في كأس العالم للأندية، مثل محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وأليو ديانج وعلي معلول ووالتر بواليا المحترف الجديد".

وأردف عن تشجيع الزمالك "من قبل أن ألعب كرة القدم كنت أحب شيكابالا وظل اسمه مرتبطا بي ومن أنا صغير بحب الزمالك".

وأتم "الجماهير في قطر ليست مثل في مصر، الجماهير ستتواجد سواء من الأهلي أو الدحيل وأتمنى أن يشجع جمهور الزمالك في قطر الدحيل أمام الأهلي".

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