حسين رجب لـ في الجول: اتفقت مع المصري على تجديد عقدي وقيدي في قائمته

قال حسين رجب لاعب المصري إنه اتفق مع إدارة النادي على تجديد تعاقده لموسم مع قيده في القائمة خلال شهر يناير الجاري، وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح حسين رجب قائلا: "اتفقت مع إدارة المصري على قيدي بقائمة الفريق خلال شهر يناير الجاري مع تمديد عقدي لموسم آخر".

وواصل "تمت تسوية مستحقاتي وسأقوم باستكمال برنامجي التأهيلي في معسكر الفريق ببرج العرب خلال الأيام المقبلة".

وأكمل "استمراري مع المصري شيء يرفع من معنوياتي خلال هذه الفترة وأنتظر الشفاء التام من الإصابة والمشاركة مع الفريق".

وكان المصري قد رفع اسم حسين رجب من قائمة الفريق قبل انطلاق الموسم بسبب الإصابة في الحوض، وينتهي تعاقد حسين رجب مع المصري بعد التمديد بعد 3 مواسم ونصف.

صاحب الـ27 عاما، والذي يلعب في مركز المهاجم الثاني والجناح لعب بقميص المصري قبل الإصابة في 25 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفا.