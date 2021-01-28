أحمد حسن مكي يعلن انضمامه للمقاولون عبر في الجول: أسعى للعودة إلى المنتخب

أعلن أحمد حسن مكي مهاجم الإنتاج الحربي انضمام إلى المقاولون العرب بعقد يمتد لموسمين ونصف، وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح مكي قائلا: "وقعت لفريق المقاولون العرب لمدة موسمين ونصف".

وواصل "طموحي كبير، أن أعود للتهديف ويتحدث عني الجميع مجددا".

وأكمل "أسعى للانضمام إلى المنتخب وأتمنى أن أكون إضافة قوية للمقاولون العرب".

وتابع "ناد كبير ومحترم ويضم جهاز فني على أعلى مستوى".

وأتم "قدمت مردودا جيدا في سموحة خلال 4 مواسم وظهرت بشكل جيد وعقدي انتهى وطبيعي أن أنتقل لفريق آخر".

ولعب مكي صاحب الـ33 عاما لنادي سموحة منذ صيف 2016 وأعير خلالها لفريق الجونة، قبل أن يرحل خلال شهر نوفمبر الماضي إلى الإنتاج الحربي.

ولعب مكي مع منتخب مصر في 28 مباراة دولية سجل خلالها 7 أهداف.