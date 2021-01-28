مواعيد الخميس 28 يناير 2021.. الزمالك يواجه المقاصة وليفربول ضد توتنام

الخميس، 28 يناير 2021 - 10:32

كتب : FilGoal

أسامة فيصل - الزمالك - المقاصة

يواجه فريق البنك الأهلي نظيره طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الـ10 من الدوري المصري الممتاز في الثانية والنصف ظهرا، ويذاع اللقاء على قناة "أون تايم سبورتس 1".

ويستضيف الزمالك نظيره مصر للمقاصة في نفس الجولة، في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ويذاع اللقاء على قناة "أون تايم سبورتس 1".

ويحل ليفربول ضيفا على توتنام ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ويذاع على قناتي "بي إن سبورتس 1 و2".

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وتقام مواجهة نابولي ضد ضيفه سبيزيا كالتشيو ضمن منافسات دور الـ8 من كأس إيطاليا في العاشرة مساء.

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