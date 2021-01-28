جوزيه: المقارنة بيني وموسيماني غير منطقية.. وأنصح وليد سليمان بعدم تكرار خطأ عاشور

تحدث مانويل جوزيه المدير الفني السابق لـ الأهلي عن مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية وقدّم نصيحة لـ وليد سليمان.

وقال مانويل جوزيه: "المشاركة الأولى في كأس العالم للأندية كانت كارثية وفي نسخة 2006 لم نصدق أنفسنا عندما حصدنا الميدالية البرونزية وكان أمرا رائعا".

وأضاف عبر قناة أون تايم سبورتس "اللعب أمام الدحيل القطري فرصة رائعة للأهلي واعتقد أن الفريق يستطيع الفوز بالمباراة لتدفعه للاستمرار في البطولة".

وتابع عن المقارنة بين الجيل السابق والحالي للأهلي: "تحدثت من قبل عن المقارنة بين جيلين، أعرف 3 أو 4 لاعبين من الفريق الحالي، فريقي كان أفضل جيل في تاريخ النادي والكرة المصرية، والآن ربما هناك فارق وأنا على يقين أن فريقي أفضل من الفريق الحالي".

وأردف "لا أعرف بيتسو موسيماني لكي أحكم عليه والمقارنة بيني وبينه غير منطقية، ولا مشكلة في وجود جوزيه آخر مع الأهلي".

وتطرق للحديث عن مشاركات الفريق في المونديال: "خسرنا أمام إنترناسيونال البرازيلي في نصف نهائي نسخة 2006 وارتكبنا أخطاءً أيضا، كانت مباراة معقدة".

وأكمل "لعبنا من قبل أمام بايرن ميونيخ بكل نجومه وخسرنا في آخر ثانية بصعوبة".

الأهلي لعب وديا في 2011 أمام بايرن ميونيخ وخسر بنتيجة 2-1.

وقدّم نصحية لوليد سليمان "إذ كان يستطيع المواصلة ولديه الحافز والحماس عليه الاستمرار، لكن عندما تأتي اللحظة التي لا يشعر بها بعدم قدرته على العطاء يتخذ قراره وألا يكرر ما فعله حسام عاشور والذي رحل عن الأهلي لنادٍ آخر".

وواصل "وليد لاعب مميز ويمتلك خبرة كبيرة وإذ امتلك القدرة البدنية فليواصل الاستمرار".

وجه رسالة إلى لاعبي الأهلي قبل مونديال الأندية: "أقول لهم أن يثقوا في أنفسهم ولا يجب أن يخشوا الخصوم ويكون لديهم الدافع والحافز القوي وسيتذكرون تلك المشاركة للأبد".

وأتم برسالة إلى جماهير الأهلي: "أحب جماهير الأهلي وكما أقول دائما هم اللاعب رقم 12 دائما سواء داخل أو خارج مصر وممتن لهم وطوال حياتي سأظل مدينا لتلك الجماهير العظيمة".