إلى ربع نهائي الكأس.. ميسي ودي يونج يقودان برشلونة لعبور فخ فايكانو

رغم التأخر بهدف، عاد برشلونة وفاز على رايو فايكانو بفضل هدفي ليونيل ميسي وفرانكي دي يونج، وبلغوا ربع النهائي.

وفاز برشلونة على رايو فايكانو بهدفين مقابل هدف على ملعب فيليساس بالعاصمة مدريد، ضمن مباريات دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا.

رايو فايكانو تقدم في الدقيقة الـ63 عن طريق فرانشيسكو جراسيا.

برشلونة أدرك التعادل في الدقيقة الـ70 عن طريق ليونيل ميسي. تمريرة رائعة من فرانكي دي يونج إلى أنطوان جريزمان، والفرنسي انفرد ثم أرسل عرضية أرضية، قابلها ميسي في المرمى مسجلا التعادل.

برشلونة عاد وسجل الثاني في الدقيقة الـ80 بعد بينية من ميسي إلى خوردي ألبا، والظهير الأيسر أرسل عرضية، قابلها دي يونج في المرمى مسجلا هدف الفوز، لينتهي اللقاء بفوز برشلونة بهدفين مقابل هدف.

برشلونة لحق بفرق ليفانتي، وفياريال، وريال بيتيس، وإشبيلية إلى ربع النهائي، وبانتظار باقي مباريات دور الـ16.

وتقام قرعة ربع النهائي من البطولة في وقت لاحق، لتحديد مباريات الربع المقبل.