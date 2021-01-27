من دربي ميلانو إلى إيطاليا.. يوفنتوس يسحق سبال بالـ 4 ويضرب موعدا ناريا مع إنتر في الكأس

تفوق يوفنتوس بسهولة على سبال من الدرجة الثانية في ربع نهائي كأس إيطاليا برعاية دون مقابل وضرب موعدا ناريا مع إنتر في نصف النهائي.

إنتر تفوق أمس الثلاثاء على ميلان في دربي ميلانو بنتيجة 2-1، والآن نحن على موعد مع دربي إيطاليا في المربع الذهبي.

سجل أهداف يوفنتوس: ألفارو موراتا وجانليوكا فرابوتا وديان كولوسيفسكي وفيديريكو كييزا.

وسبق أن تقابل يوفنتوس وإنتر في 31 مواجهة بكأس إيطاليا تفوقت السيدة العجوز في 14 مباراة وتفوق النيراتزوري في 10 وتعادلا في 7.

وتحدد موعد مواجهتي المربع الذهبي في الثالث والعاشر من فبراير المقبل، إذ تعد المرحلة الوحيدة التي تقام بنظام الذهاب والإياب.

أندريا بيرلو المدير الفني للسيدة العجوز منح جانلويجي بوفون فرصة الاحتفال بعيد ميلاده الـ 43 بخوض المباراة أساسيا.

وخاض لاعب الوسط نيكولو فاجيولي أول لقاء له مع الفريق الأول للسيدة العجوز، وعاد ماتيس دي ليخت للمشاركة عقب تعافيه من فيروس كورونا.

وغاب كريستيانو رونالدو عن قائمة يوفنتوس من أجل الحصول على راحة، فيما لم يتعاف باولو ديبالا من إصابته بعد، ليظهر موراتا وكولوسيفسكي في خط الهجوم.



























وصف المباراة:

لم يدخر يوفنتوس مجهودا في البداية لفرض سيطرته على الفريق الذي أقصى ساسولو من ثمن النهائي.

محاولات هجومية مبكرة تكللت بركلة جزاء حصل عليها أدريان رابيو في الدقيقة 13، الحكم رفض احتسابها وأنذر الفرنسي لكن تقنية الفيديو عدلت القرار واحتسب ركلة جزاء.

الإسباني ألفارو موراتا انبرى لها وسجلها في شباك أرتيت بريشيا بنجاح في الدقيقة 16 معلنا تقدم البيانكونيري.

ظل يوفنتوس مستحوذا على الكرة وفي الدقيقة 33 حاول السويدي أن يسجل الهدف الثاني له لكن فضل التمرير لخارج منطقة الجزاء لتجد الظهير جانليوكا فرابوتا المنطلق ليسدد كرة صاروخية تسكن الشباك.

هدف هو الأول لـ فرابوتا مع يوفنتوس في المباراة الـ 15 له بقميص الفريق الأول، ليصبح بعمر الـ 21 عاما ثاني أصغر لاعب إيطالي يسجل للسيدة العجوز بعد مويس كين.

في الشوط الثاني واصل يوفنتوس ضغطه كولوسيفسكي كاد أن يسجل الهدف الثالث مع بداية الشوط الثاني لكن بريشيا وقف له بالمرصاد.

وفي الدقيقة 66 قرر بيرلو خروج فرابوتا وموراتا –المصاب- ليحل بدلا منهما فيديريكو كييزا وأليكس ساندرو.

حاول لاعبو سبال تهديد مرمى بوفون لكن دون خطورة حقيقة.

وفي الدقيقة 78 سجل كولوسيفسكي هدف يوفنتوس الثالث بعدما استغل كييزا خطأ المدافع وخطف منه الكرة مررا بينية للسويدي الذي سدد بسهولة في الشباك على يمين الحارس.

وفي الأنفاس الأخيرة من اللقاء سجل كييزا هدف يوفنتوس الرابع بعدما استفاد من تعثر الكرة بين أقدام المدافعين ليراوغ الحارس داخل منطقة الست ياردات ويسجل بكل أريحية في الشباك في الدقيقة الرابعة من الوقت البديل ليطلق الحكم صافرته معلنا نهاية اللقاء السهل للبيانكونيري.