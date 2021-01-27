مونديال الأندية - مدير الدحيل: سنزيد من إعداد فريقنا قبل مواجهة الأهلي

شدد إسماعيل أحمد مدير فريق الدحيل القطري على ضرورة الاستعداد بقوة لمواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية.

وقال إسماعيل أحمد في تصريحات عبر موقع ناديه: "أمامنا مهمة كبيرة لأننا سنلعب في كأس العالم للأندية لأول مرة".

وأضاف "وهي مهمة تتطلب العمل بقوة والتركيز الشديد لعكس التطور الكبير الذي وصلت له الكرة القطرية في الفترة الأخيرة".

وواصل "قرعة البطولة متوازنة ووضعتنا في مواجهة الأهلي بطل إفريقيا، وهو ما يجعلنا نرفع مستوى الاستعداد لهذه المباراة القوية، وزيادة مستوى اللاعبين فنيا وبدنيا".

وأتم تصريحاته "الفريق سيكون جاهزا لهذه المباراة القوية وننتظر دعم جماهير كل أندية قطر لدفع اللاعبين لتقديم المزيد من الجهد داخل الملعب".

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية 2020 في قطر بداية من يوم 4 فبراير المقبل وحتى 11 من الشهر ذاته.

ويفتتح الأهلي كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل بطل قطر.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة مع بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا في نصف نهائي البطولة.

ويطير الأهلي بطل إفريقيا إلى الدوحة يوم الجمعة استعدادا للمشاركة في البطولة للمرة السادسة في تاريخه.