يحيى الدرع: الكل رأى كيف قاتلنا ضد الدنمارك.. افتخروا بهذا الجيل

"بذلنا كل ما لدينا من طاقة وحماس والكل شاهد ذلك" هذه كانت الكلمات الأولى ليحيى الدرع لاعب منتخب مصر لكرة اليد عقب الهزيمة من الدنمارك في ربع نهائي كأس العالم 2021.

وتحدث الدرع للحساب الرسمي للبطولة قائلا: "لا يوجد أي خلاف حول ما قدمناه اليوم، لا نستطيع القول إننا خسرنا بفارق الخبرات، بالعكس كنا ندا قويا لهم".

وتابع "خسرنا حظ أو لا ولكننا خسرنا في النهاية برميات جزائية".

واستدرك "هذه بداية جديدة وثقة اكتسبناها في أنفسنا وبداية جيل جديد يمتاز بطموح كبير وأدركنا قيمتنا وسط منتخبات العالم".

وأكمل الدرع "أتمنى البطولة المقبلة ننجح في تحقيق إنجاز يفوق البطولة الحالية".

وأضاف لاعب منتخب مصر "يجب أن نفتخر بأنفسنا وأن يفتخر بنا الشعب المصري فنحن لم نشعر بالرضا للتأهل لربع النهائي ومواجهة الدنمارك بل كنا نريد الفوز وقاتلنا حتى النهاية وكنا نريد أن نكون بين الأربعة الكبار في العالم".

وأتم يحيى الدرع حديثه "أعد الشعب المصري بإننا سنبذل كل ما لدينا لتحقيق شيئا رائعا في الألمبياد".

"العالم كله يعلم الآن مدى قوة #الفراعنة، هذه مجرد بداية لجيل متعطش للبطولات". 💪 كلمات يحيى الدرع بعد انتهاء مباراة مصر والدنمارك في ربع نهائي #مصر2021 👏 pic.twitter.com/w6eVomueSw — Handball Egypt2021 (@Egypt2021) January 27, 2021

وودع منتخب مصر بطولة كأس العالم لكرة اليد بالهزيمة في ربع النهائي أمام الدنمارك بطل العالم بالرميات الجزائية بنتيجة 4-3.

جاء ذلك بعدما أجبر المنتخب المصري نظيره الدنماركي على لعب أربعة أشواط إضافية وفرض عليه التعادل.