يحيى الدرع: الكل رأى كيف قاتلنا ضد الدنمارك.. افتخروا بهذا الجيل

الأربعاء، 27 يناير 2021 - 23:44

كتب : FilGoal

يحيى الدرع - مصر - الدنمارك -مونديال اليد

"بذلنا كل ما لدينا من طاقة وحماس والكل شاهد ذلك" هذه كانت الكلمات الأولى ليحيى الدرع لاعب منتخب مصر لكرة اليد عقب الهزيمة من الدنمارك في ربع نهائي كأس العالم 2021.

وتحدث الدرع للحساب الرسمي للبطولة قائلا: "لا يوجد أي خلاف حول ما قدمناه اليوم، لا نستطيع القول إننا خسرنا بفارق الخبرات، بالعكس كنا ندا قويا لهم".

وتابع "خسرنا حظ أو لا ولكننا خسرنا في النهاية برميات جزائية".

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واستدرك "هذه بداية جديدة وثقة اكتسبناها في أنفسنا وبداية جيل جديد يمتاز بطموح كبير وأدركنا قيمتنا وسط منتخبات العالم".

وأكمل الدرع "أتمنى البطولة المقبلة ننجح في تحقيق إنجاز يفوق البطولة الحالية".

وأضاف لاعب منتخب مصر "يجب أن نفتخر بأنفسنا وأن يفتخر بنا الشعب المصري فنحن لم نشعر بالرضا للتأهل لربع النهائي ومواجهة الدنمارك بل كنا نريد الفوز وقاتلنا حتى النهاية وكنا نريد أن نكون بين الأربعة الكبار في العالم".

وأتم يحيى الدرع حديثه "أعد الشعب المصري بإننا سنبذل كل ما لدينا لتحقيق شيئا رائعا في الألمبياد".

وودع منتخب مصر بطولة كأس العالم لكرة اليد بالهزيمة في ربع النهائي أمام الدنمارك بطل العالم بالرميات الجزائية بنتيجة 4-3.

جاء ذلك بعدما أجبر المنتخب المصري نظيره الدنماركي على لعب أربعة أشواط إضافية وفرض عليه التعادل.

يحيى الدرع مصر الدنمارك
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