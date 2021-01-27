مونديال اليد – إلى نصف النهائي.. السويد تسحق قطر وفرنسا تهزم المجر في الوقت الإضافي

الأربعاء، 27 يناير 2021 - 23:35

كتب : أحمد العريان

منتخب فرنسا لليد

فازت فرنسا على المجر في ربع نهائي كأس العالم لليد بعد لقاء مثير امتد إلى الوقت الإضافي.

وتأهلت فرنسا إلى نصف نهائي كأس العالم، إذ ستواجه السويد التي فازت على قطر في مباراة أخرى من ربع النهائي.

إسبانيا أيضا فازت على النرويج، لتواجه الدنمارك في نصف النهائي الآخر.

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فرنسا والمجر

فرنسا فازت على المجر بنتيجة 35-32 على صالة د. حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

شوط المباراة الأول انتهى بتقدم المجر بنتيجة 14-12 بفارق هدفين.

في شوط المباراة الثاني، أدركت فرنسا التعادل وانتهى الوقت الأصلي بنتيجة 30-30، ليحتكم الفريقان إلى الوقت الإضافي.

وفي الوقت الإضافي، فازت فرنسا بنتيجة 35-32.

إسبانيا والنرويج

وعلى صالة العاصمة الإدارية الجديدة، فازت إسبانيا على النرويج بنتيجة 31-26.

إسبانيا أنهت الشوط الأول متقدمة بفارق 6 أهداف، وبنتيجة 21-15.

في شوط المباراة الثاني، استمر التفوق الإسباني وفازت إسبانيا بنتيجة 31-26.

السويد وقطر

وأخيرا، فازت السويد على قطر بفارق كبير، وبنتيجة 35-23.

السويد أنهت الشوط الأول متقدمة بفارق 4 أهداف، وبنتيجة 14-10.

في شوط المباراة الثاني اتسع الفارق بشدة، حتى فازت السويد بفارق 12 هدفا وبنتيجة 35-23.

مواعيد باقي مباريات البطولة

الدنمارك ستواجه إسبانيا في نصف النهائي يوم الجمعة المقبل على صالة استاد القاهرة، فيما تلعب السويد مع فرنسا بعدها مباشرة.

مباراة النهائي ستكون يوم الأحد المقبل، فيما سيكون لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في نفس اليوم قبل موعد النهائي. وكل المباريات المتبقية ستكون على صالة استاد القاهرة.

مونديال اليد فرنسا إسبانيا قطر
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