أتالانتا يتفوق على لاتسيو بـ 10 لاعبين ويحجز مقعدا في نصف نهائي كأس إيطاليا

حجز أتالانتا مقعدا في نصف نهائي كأس إيطاليا بالفوز على لاتسيو 3-2 في مباراة دراماتيكية على ملعب جيويس ستيديوم في بيرجامو.

سجل أهداف أتالانتا بيرام ديسمتي وروسلان مالينوفسكي وأليكسي ميرانتشوك، فيما سجل هدفا لاتسيو فيدات موريتشي وفرانشيسكو أتشيربي.

المباراة شهدت حالة طرد وركلة جزاء مهدرة.

وسينتظر أتالانتا الفائز من مواجهة نابولي وسبيزيا المقررة غدا الخميس لمواجهته في نصف النهائي.

ومنذ فوز لاتسيو على أتالانتا في نهائي نسخة 2019 من كأس إيطالياب نتيجة 2-0 فاز أتالانتا في مباراتين وتعادلا في واحدة.

وصف المباراة

بدأت المباراة سريعة فتقدم أتالانتا عن طريق مدافعه الألباني بيرام ديميستي في الدقيقة السابعة من متابعة لتسديدة داخل منطقة الجزاء عقب تنفيذ ركلة ركنية.

رد لاتسيو جاء سريعا عن طريق الكوسوفي موريتشي الذي سجل التعادل برأسية متقنة في الدقيقة 17.

فرانشيسكو أتشيربي سجل رائعا بعدما ضغط من منتصف الملعب وتوغل إلى منطقة الجزاء وراوغ ثم سجل هدف التقدم للاتسيو بمجهود فردي رائع، لتصبح النتيجة 2-1 عقب مرور 34 دقيقة من بداية اللقاء.

الشوط الأول الناري تواصل فسجل مالينوفسكي التعادل لأصحاب الأرض بعد 3 دقائق فقط بتسديدة على يسار بيبي رينا عقب عرضية أرضية من لويس مورييل.

انتهى الشوط الأول بالتعادل 2-2، ومع بداية الشوط الثاني أخذت المباراة منحنى آخر.

الأرجنتيني خوسيه بالومينو مدافع أتالانتا تعرض للطرد المباشر في الدقيقة 54 عقب عرقلة مهاجم النسور المنفرد.

3 دقائق ورغم النقص العددي سجل أليسكي ميرانتشوك هدف أتالانتا الثالث بعد ضغط من المدافع كريستيان روميرو الذي خطف الكرة ودخل لمنطقة جزاء لاتسيو ليمرر عرضية إلى الروسي الذي سجل مباشرة هدف الفوز.

الكولومبي دوفان زاباتا كاد أن يسجل هدف الفوز وقتل أحداث اللقاء من ركلة جزاء تحصل عليها لكنه أهدرها في الدقيقة 67، بعدما تصدى لها رينا.

تغييرات سيموني إنزاجي بنزول تشيرو إيموبيلي وسيناد لوليتش لم تسفر عن جديد، ليودع النسور المسابقة.