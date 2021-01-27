مونديال اليد - تعرف على ترتيب مصر النهائي.. والمراكز من 5 إلى 32

الأربعاء، 27 يناير 2021 - 23:06

كتب : أحمد العريان

منتخب مصر أمام مقدونيا في كأس العالم لليد 2021

بعد نهاية مباريات ربع نهائي كأس العالم لليد، مصر 2021، تحددت المراكز من الخامس إلى 32 في البطولة.

مصر أنهت البطولة في المركز السابع بالبطولة، وذلك بعد الخسارة أمام الدنمارك برميات الترجيح في ربع النهائي.

المركز السابع هو الأفضل لـ مصر منذ 20 سنة، وبالتحديد منذ حصد المركز الرابع بـ مونديال فرنسا 2001.

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أفضل مركز لمصر تاريخيا في البطولة كان الرابع بـ مونديال 2001، فيما أنهت مصر البطولة بين الثمانية الكبار 5 مرات تاريخيا. بالمركز السادس مرتين عامي 1995 و1997، وفي المركز السابع عام 1999 في مصر، ثم الرابع سنة 2001، والثامن في 2019 في ألمانيا والدنمارك.

قطر خسرت أمام السويد بنتيجة 35-23، لتكون قطر في المركز الثامن بالبطولة.

من جهة أخرى، فازت إسبانيا على النرويج 31-26، فيما فازت فرنسا على المجر 35-32.

وجاء الترتيب النهائي للبطولة خارج المربع الذهبي كالتالي:

5- المجر

6- النرويج

7- مصر

8- قطر

9- سلوفينيا

10- البرتغال

11- الأرجنتين

12- ألمانيا

13- بولندا

14- الاتحاد الروسي

15- كرواتيا

16- سويسرا (شاركوا بدعوة بعد انسحاب أمريكا)

17- بيلاروسيا

18- البرازيل

19- اليابان

20- أيسلندا

21- البحرين

22- الجزائر

23- مقدونيا الشمالية (شاركوا بدعوة بعد انسحاب التشيك)

24- أوروجواي (الظهور الأول تاريخيا)

25- تونس (بطل كأس الرئيس)

26- النمسا

27- تشيلي

28- الكونغو الديموقراطية (الظهور الأول تاريخيا)

29- المغرب

30- أنجولا

31- كوريا الجنوبية

32- كاب فيردي (الظهور الأول تاريخيا) - انسحاب بسبب كورونا

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