مونديال اليد – مدرب الدنمارك: نحن ومصر ارتكبنا أخطاء غبية

الأربعاء، 27 يناير 2021 - 22:59

كتب : FilGoal

علي زين - مصر - الدنمارك - مونديال اليد

أبدى نيكولاج جاكوبسن المدير الفني لمنتخب الدنمارك لكرة اليد سعادته بتأهل فريقه لنصف نهائي كأس العالم 2021 على حساب مصر.

وقال جاكوبسن عقب المباراة: "سعداء جدا ذهبنا لنصف النهائي، المباراة كانت بين فريقين متكافئين ارتكبنا اخطاء غبية في الوقت الاضافي تسببت في ضياع الفوز".

وواصل "مصر ايضا ارتكبت خطأ غبي تسبب في تعادلنا ".

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وأكمل "لعبنا أول 6 مباريات بصورة جيدة".

فيما تحدث لاعب المنتخب الدنماركي مانجوس جينسين قائلا: "مصر لعبت جيدا هو فريق قوي مباراة كانت صعبة جدا ذهبنا لوقتين إضافيين سعداء جدا بما حققناه".

وودع منتخب مصر بطولة كأس العالم لكرة اليد بالهزيمة في ربع النهائي أمام الدنمارك بطل العالم بالرميات الجزائية بنتيجة 4-3.

جاء ذلك بعدما أجبر المنتخب المصري نظيره الدنماركي على لعب أربعة أشواط إضافية وفرض عليه التعادل.

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