مدرب مصر: لا يوجد ما نقوله.. سند: محبط ولم نستحق الهزيمة

الأربعاء، 27 يناير 2021 - 22:24

كتب : FilGoal

محمد سند يسجل هدف لمصر أمام مقدونيا في كأس العالم لليد

أعرب روبرتو باروندو المدير الفني لمنتخب مصر عن فخره بأداء الفريق والقتال حتى الثانية الأخيرة أمام الدنمارك حامل لقب بطولة العالم.

وخسر منتخب مصر أمام الدنمارك في ربع نهائي بطولة العالم في نسختها رقم 27 بنتيجة 4-3 في الرميات الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي وأربعة أشواط إضافية بالتعادل 35-35.

وقال باروندو في المؤتمر الصحفي: "ليس لدي ما أقوله تحديدا بعد هذه المباراة".

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وتابع "كنا نلعب أمام بطل العالم، بالتأكيد الدنمارك فريق قوي جدا لكن لم نكن محظوظين في النهاية وخسرنا بالرميات الترجيحية".

وأضاف باروندو "فخور بما قدمه اللاعبون حتى الثانية الأخيرة والكفاح حتى النهاية".

وشدد "لعبنا أمام فريق قوي هو بطل العالم حتى اللحظة الحالية، والفريق الوحيد الذي لم يخسر أو يتعادل أي مباراة في هذه النسخة حتى الآن".

وواصل المدير الفني الإسباني "الوقت غير مناسب الآن لتحليل المباراة والحديث عن الأخطاء، لعبنا 20 دقيقة إضافية وبالتأكيد اللاعبون تعرضوا لإجهاد كبير لكن سعيد بالأداء القوي والرائع".

واختتم تصريحاته "هدفي الآن هو مواصلة التطور من أجل المستقبل، لدينا فريق قوي ونجح في منافسة كبار العالم".

فيما قال محمد سند لاعب منتخب مصر: "ليس لدي تعليق لقوله، محبط جدا من خسارة مباراة مثل تلك بعد الأداء الذي قدمناه".

وشدد "لا نستحق الخسارة لكنها الرياضة لا بد من فائز ومهزوم، والحظ لم يحالفنا في نهاية اللقاء".

وأوضح "العالم بأكمله شاهد قوة مصر الآن والدور الكبير الذي قدمناه في البطولة، فخور جدا باللاعبين والجهاز الفني الجميع كان على قدر المسؤولية".

وعن مفاجأة الدنمارك داخل الملعب كشف "نعلم جيدا أن الدنمارك فريق قوي وبطل العالم، لكننا أيضا فريق جيد ويمكنه المنافسة لذلك دخلنا اللقاء وهدفنا تحقيق الفوز فقط لكن لم يكتمل الأمر".

واختتم تصريحاته "لا يمكن لوم أي شخص على حزنة خلال اليومين المقبلين، لكن أثق في قدرتنا على العودة مجدا والتحضير للأولمبياد لتقديم أداء أفضل".

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