في الجول يكشف كواليس البكاء والتحية للاعبي منتخب اليد بعد الخسارة أمام الدنمارك الأربعاء، 27 يناير 2021 - 22:13 كتب : FilGoal الحزن على لاعبي منتخب مصر بعد الخسارة أمام الدنمارك مونديال اليد مصر الدنمارك نرشح لكم أخر الأخبار مونديال اليد – تونس بطلا لـ كأس الرئيس لأول مرة في تاريخها 3 دقيقة | مصر 2021 ليكيب: سانت إيتيان سيكمل صفقة مصطفى محمد صباح الخميس 16 دقيقة | ميركاتو مدرب مصر: لا يوجد ما نقوله.. سند: محبط ولم نستحق الهزيمة 32 دقيقة | مصر 2021 الاستحواذ وحده لا يكفي.. تشيلسي يتعادل مع ولفرهامبتون في الظهور الأول لتوخيل 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي في الجول يكشف كواليس البكاء والتحية للاعبي منتخب اليد بعد الخسارة أمام الدنمارك 43 دقيقة | مصر 2021 في ظهور تريزيجيه.. أستون فيلا يخسر أمام بيرنلي بسيناريو مجنون 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (0) - (1) شيفيلد.. جووول أول للضيوف ساعة | الدوري الإنجليزي مونديال اليد - تعرف على موقف مصر من الترتيب النهائي بعد توديع بالبطولة ساعة | مصر 2021 التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. شكرا لأنكم رجال.. الرميات الترجيحية تنصر الدنمارك على مصر إلى نصف النهائي ليكيب: سانت إيتيان سيكمل صفقة مصطفى محمد صباح الخميس في الجول يكشف كواليس البكاء والتحية للاعبي منتخب اليد بعد الخسارة أمام الدنمارك مونديال اليد - تعرف على موقف مصر من الترتيب النهائي بعد توديع بالبطولة مدرب مصر: لا يوجد ما نقوله.. سند: محبط ولم نستحق الهزيمة الأكثر مشاهدة 1 اتحاد الكرة يخفض عقوبة الشناوي ويغلظ الغرامة 2 انتهت مونديال اليد – مصر (3)-(4) الدنمارك.. الفراعنة يودعون البطولة بشرف 3 مونديال اليد - سيناريوهات تأهل منتخب مصر.. ربع النهائي قريب والصدارة ممكنة 4 في الجول يكشف - أسماء لاعبي الأهلي المرشحين للانتقال إلى الإسماعيلي أمس اليوم غدا الدوري المصري 0 بيراميدز 0 الأهلي انتهت الدوري المصري 1 المقاولون العرب 2 سموحة انتهت الدوري الإنجليزي 1 ساوثامبتون 3 أرسنال انتهت الدوري الإنجليزي 0 وست بروميتش ألبيون 5 مانشستر سيتي انتهت الدوري الإنجليزي 1 نيوكاسل يونايتد 2 ليدز يونايتد انتهت كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021 (4) 35 الدنمارك - كرة يد (3)35 مصر - كرة يد انتهت الدوري الإنجليزي 0 مانشستر يونايتد 1 شيفيلد يونايتد مباشر 40:52 الدوري الإنجليزي 0 تشيلسي 0 ولفرهامبتون انتهت الدوري الإنجليزي 3 بيرنلي 2 أستون فيلا انتهت الدوري الإنجليزي 1 إيفرتون 0 ليستر سيتي مباشر 40:35 الدوري المصري - الزمالك - مصر للمقاصة لم تبدأ 19:30 الدوري المصري - البنك الأهلي - طلائع الجيش لم تبدأ 14:30 الدوري الإنجليزي - توتنام هوتسبر - ليفربول لم تبدأ 22:00 الدوري البلجيكي - سيركل بروج - كلوب بروج لم تبدأ 19:45 الدوري البلجيكي - أوستيند - ستاندار لييج لم تبدأ 22:00 قد ينال إعجابك