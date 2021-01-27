مونديال اليد - تعرف على موقف مصر من الترتيب النهائي بعد توديع بالبطولة

الأربعاء، 27 يناير 2021 - 21:44

كتب : أحمد العريان

منتخب رجال مصر قبل مباراة الدنمارك

بعد كفاح رائع رائع استمر 80 دقيقة، خسرت مصر أمام الدنمارك بركلات الترجيح، ليصل بطل العالم إلى نصف النهائي.

مصر ودعت البطولة من ربع النهائي، ليكين ترتيبها بين المراكز من الخامس إلى الثامن.

في المقابل، ستلعب الدنمارك مع الفائز بين قطر والسويد في نصف النهائي.

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حسب لائحة البطولة الجديدة، لم يعد لمباريات تحديد المراكز خارج المربع الذهبي وجود.

تٌحدد المراكز من الخامس إلى الثامن حسب نتائج المنتخبات في دور المجموعات الرئيسي.

حسب نتائج الدور الرئيسي، تحتل مصر المركز السابع في أفضل 8 منتخبات بالبطولة، فيما تحل قطر ثامنا.

في حالة فوز السويد على قطر، تحتل مصر المركز السابع بالبطولة.

أما في حالة فوز قطر على السويد، فستحتل مصر المركز الثامن في الترتيب النهائي للبطولة.

أفضل مركز لمصر تاريخيا في البطولة كان الرابع بـ مونديال 2001، فيما أنهت مصر البطولة بين الثمانية الكبار 5 مرات تاريخيا. بالمركز السادس مرتين عامي 1995 و1997، وفي المركز السابع عام 1999 في مصر، ثم الرابع سنة 2001، والثامن في 2019 في ألمانيا والدنمارك.

مونديال اليد مصر الدنمارك
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