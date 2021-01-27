كوكا البديل يتفوق على وردة في مواجهة مصرية بـ الدوري اليوناني

تفوق أولمبياكوس بثلاثة أهداف دون مقابل على باوك سالونيكي في قمة الجولة الـ 19 من الدوري اليوناني.

المباراة شهدت مشاركة عمرو وردة أساسيا طيلة أحداث اللقاء بقميص الأبيض والأسود، فيما شارك أحمد حسن كوكا في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع من عمر اللقاء.

فوز أولمبياكوس رفع رصيد بطل الثنائية المحلية إلى 51 نقطة في الصدارة بفارق 12 نقطة عن أريس أقرب منافسيه.

بينما تجمد رصيد باوك عند 36 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف، وفي الشوط الثاني تقدم المغربي يوسف العربي بالهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 50 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وسجل كريستوس توزوليس هدف التقدم لباوك لكن ألغي بداعي التسلل عقب العودة لتقنية الفيديو في الدقيقة 54.

عمرو وردة كاد أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 66 لكن الحارس البرتغالي خوزيه سا تألق وأبعد رأسية المصري ببراعة.

وفي الدقيقة 77 سجل كامارا هدف الأحمر والأبيض الثاني بتسديدة غالطت الحارس وسكنت الشباك بين أقدامه بعد بينية من العربي.

وقبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي سجل فوراساي الهدف الثالث من متابعة لتسديدته التي ارتطمت بالقائم.