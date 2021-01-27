رئيس الوزراء لمنتخب اليد: تحياتي لكم بغض النظر عن النتيجة

الأربعاء، 27 يناير 2021 - 21:28

كتب : FilGoal

علي زين - يحيى الدرع - مونديال اليد

حرص مصطفى مدبولي رئيس وزاء الجمهورية على توجيه رسالة لمنتخب مصر لكرة اليد قبل نهاية مواجهته أمام الدنمارك التي انتهت بفوز الأخير.

ونشر أشرف صبحي وزير الرياضة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" رسالة أرسلها له مصطفى مدبولي قبل انتهاء المباراة.

ووفقا لوزير الرياضة فإن مصطفى مدبولي قال في رسالته: "أشرف بصرف النظر عن النتيجة حتبقى إيه أرجوك بلغ الولاد كل تحياتي وتقديري على ادائهم الرائع والعظيم".

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وأتم رئيس الجمهورية تغريدته قائلا: " شكراً لكم".

وعلق أشرف صبحي على الرسالة قائلا: "دي رسالة دولة رئيس الوزراء، فعلا رجالة وقدر الله وما شاء فعل".

Image may contain: ‎text that says '‎Sobhy Ashraf 1m 1 اشرف بصرف النظر عن النتيجة ايه حتبقى ايه ارجوكبلغ الولاد كل تحیاتی وتقدیری على اداءهم الرائع والعظيم دي رسالة دولة رئيس الوزراء فعلا .رجالة وقدر الله ما شاء فعل‎'‎

وودع منتخب مصر بطولة كأس العالم لكرة اليد بالهزيمة في ربع النهائي أمام الدنمارك بطل العالم بالرميات الجزائية بنتيجة 4-3.

جاء ذلك بعدما أجبر المنتخب المصري نظيره الدنماركي على لعب أربعة أشواط إضافية وفرض عليه التعادل.

مونديال اليد مصر
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