انتهت كأس إيطاليا - يوفنتوس (4) (0) سبال.. كييزا يختتم اللقاء بالرابع

الأربعاء، 27 يناير 2021 - 21:20

كتب : FilGoal

بيرنارديسكي - فرابوتا - يوفنتوس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة يوفنتوس وسبال في ربع نهائي كأس إيطاليا 2020-2021.

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انتهت

ق 90+4: جووول رابع.. كييزا يستغل تخبط الدفاع ويخطف الكرة ويراوغ الحارس داخل منطقة الجزاء ويسدد بكل أريحية في الشباك.

ق 78: جووول ثالث ديان كولوسيفسكي يتلقى تمريرة بينية من كييزا ويسجل الثالث على يمين الحارس.

ق 66: خروج جانيلوكا فرابوتا وألفارو موراتا صاحبا الهدفين ونزول فيدريكو كييزا وأليكس ساندرو.

ق 47: كولوسيفسكي يتوغل من الجهة اليسرى ويسدد كرة قوية يتصدى لها لركنية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 33: جووول ثاني لـ يوفنتوس عن طريق جانليوكا فرابوتا بتسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء.

ق 16: جووول ألفارو موراتا يسجل على يسار الحارس معلنا تقدم يوفنتوس.

ق 14: تقنية الفيديو تحتسب ركلة جزاء لـ يوفنتوس بعد سقوط أدريان رابيو داخل منطقة الجزاء.

بداية اللقاء

كأس إيطاليا في إيطاليا يوفنتوس سبال
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