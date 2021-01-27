السيسي لمنتخب اليد: قدمتوا لنا مثالا رائعا على الأداء البطولي لآخر لحظة

الأربعاء، 27 يناير 2021 - 21:19

كتب : FilGoal

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجه عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رسالة إلى منتخب مصر لكرة اليد عقب توديع كأس العالم 2021 بالهزيمة من الدنمارك.

وقال السيسي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب نهاية المباراة: "تحية فخر وتقدير لمنتخبنا الوطني لكرة اليد على الأداء المشرف أمام منتخب الدنمارك".

وواصل "فقد قدموا لنا مثالاً رائعاً على الأداء البطولي وروح القوة حتى آخر لحظة من المباراة".

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وأتم رئيس الجمهورية تغريدته قائلا: " شكراً لكم".

وودع منتخب مصر بطولة كأس العالم لكرة اليد بالهزيمة في ربع النهائي أمام الدنمارك بطل العالم بالرميات الجزائية بنتيجة 4-3.

جاء ذلك بعدما أجبر المنتخب المصري نظيره الدنماركي على لعب أربعة أشواط إضافية وفرض عليه التعادل.

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