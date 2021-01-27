تشكيل يوفنتوس - موراتا وكولوسيفسكي يقودان الهجوم أمام سبال في كأس إيطاليا.. وغياب رونالدو

يجاور الإسباني ألفارو موراتا السويدي ديان كولوسيفسكي في هجوم يوفنتوس لمواجهة سبال في ربع نهائي كأس إيطاليا.

ويغيب كريستيانو رونالدو عن قائمة يوفنتوس من أجل الحصول على راحة، فيما لم يتعاف باولو ديبالا من إصابته بعد.

وعاد ماتيس دي ليخت للمشاركة عقب تعافيه من فيروس كورونا.

وسيخوض لاعب الوسط نيكولو فاجيولي أول لقاء له مع الفريق الأول للسيدة العجوز.

ويظهر بوفون في حراسة مرمى يوفنتوس قبل يوم واحد من عيد ميلاده الـ 43.

وجاء تشكيل يوفنتوس:

حراسة المرمى: جانلويجي بوفون

الدفاع: مريي ديميرال – ماتيس دي ليخت – رادو دراجوسن – فرابوتا

الوسط: فيدريكيو بيرنارديسكي – أدريان رابيو – نيكولو فاجيولي – آرون رامسي

الهجوم: ديان كولوسيفسكي – ألفارو موراتا

وكان يوفنتوس قد تخطى عقبة جنوى بنتيجة 3-2، بينما تفوق سبال من الدرجة الثانية على ساسولو في مفاجأة دور الـ16.

وسيواجه الفائز من مباراة اليوم، إنتر في ربع النهائي عقب تأهله إلى المربع الذهبي بعد الفوز على ميلان 2-1.