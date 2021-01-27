اتحاد الكرة يدعم أبو ريدة في انتخابات فيفا

الأربعاء، 27 يناير 2021 - 20:06

كتب : أحمد الخولي

هاني أبو ريدة

أعلن اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد مساندة هاني أبو ريدة في ترشحه بانتخابات "فيفا" والتنسيق مع الجهات المعنية.

وجاء بيان الاتحاد المصري:

أكد أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على وقوف الاتحاد المصري مع الجهات المعنية كافة خلف هاني أبو ريدة المرشح المصري للحفاظ على مقعده في المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وفق تنسيق عالي المستوى.

أخبار متعلقة
اعتماد ترشح هاني أبو ريدة لمنصب العضوية في المجلس الأعلى لـ فيفا محمد فضل: رفضنا طلب أبو ريدة بتعيين الحضري في المنتخب مصدر مقرب من أبو ريدة وآخر بـ كاف يوضحان لـ في الجول: حقيقة "صورة العمرة" بعد إيقاف أحمد مجاهد: أبو ريدة لم يترشح لرئاسة كاف بسبب اعتقاد فيفا بأنه بعيد عن المشهد وفقد قوته

أضاف أن الاتحاد المصري لن يدخر أي جهد أو امكانات للوقوف من أجل الفوز بهذه المعركة الشرسة التي يخوضها مرشح مصري بحجم ومكانة هاني أبو ريدة، داعيا الجميع باتخاذ الموقف نفسه باعتبار مردودها سيعود على الكرة المصرية بشكل عام.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أجاز ترشح 17 مرشحا في الانتخابات الإفريقية المقبلة المزمع إقامتها في شهر مارس المقبل بالمغرب.

واعتمدت لجنة المراجعة في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشكل رسمي ترشيح هاني أبو ريدة لمنصب العضوية في المجلس الأعلى لـ فيفا خلال الانتخابات المقرر إقامتها في شهر مارس المقبل.

ويأتي ذلك بعد استيفائه لكافة الشروط الخاصة بالنزاهة والمطلوبة للترشح للمنصب، في حين قررت اللجنة استبعاد منافسه الجزائري فخر الدين زطشي وكونستانت عوماري القائم بأعمال إدارة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

ويتولى أبو ريدة حاليا منصب عضو المجلس الأعلى لـ فيفا، بجانب عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي "كاف" وعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة القدم ونائبا لرئيس اتحاد شمال إفريقيا.

وكان أبو ريدة قد اختير ممثلا لـ فيفا في عضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ودعا أبو ريدة من قبل لإنشاء صندوق لمكافحة كوارث الرياضيين بإشراف وزير الشباب والرياضة وصندوق تحيا مصر.

واستقال هاني أبو ريدة من منصبه كرئيس لاتحاد الكرة المصري عقب خروج منتخب مصر من كأس الأمم 2019 من دور الـ16 في البطولة التي نظمتها مصر

هاني أبو ريدة فيفا كاف
نرشح لكم
أخر الأخبار
السيد فريد يعلن عبر في الجول انتقاله إلى أسوان: "فضلتهم على الإسماعيلي والبنك الأهلي" 35 دقيقة | الدوري المصري
اتحاد الكرة يدعم أبو ريدة في انتخابات فيفا 51 دقيقة | مصر
سيراميكا كليوباترا يُعير محمد حسن إلى الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
استراحة الدوري الإنجليزي – تشيلسي (0) - (0) ولفرهامبتون.. التعادل مستمر ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر كلوب: نريد أن نصبح الفريق الذي لا يرغب أي منافس في مواجهته ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل توخيل الأول – زياش وهافيرتز وجيرو يقودون تشيلسي ضد ولفرهامبتون ساعة | الدوري الإنجليزي
فيورنتينا يضم كوكورين "المسجون سابقا" ساعة | الدوري الإيطالي
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول ما دار في اجتماع الأندية بشأن تقنية الفيديو وموقف كأس مصر ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يخفض عقوبة الشناوي ويغلظ الغرامة 2 مونديال اليد - سيناريوهات تأهل منتخب مصر.. ربع النهائي قريب والصدارة ممكنة 3 مباشر مونديال اليد – مصر (3)-(4) الدنمارك.. الفراعنة يودعون البطولة بشرف 4 في الجول يكشف - أسماء لاعبي الأهلي المرشحين للانتقال إلى الإسماعيلي
قد ينال إعجابك