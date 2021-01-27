سيراميكا كليوباترا يُعير محمد حسن إلى الإسماعيلي

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا إعارة محمد حسن لاعب وسط الفريق إلى الإسماعيلي حتى نهاية الموسم.

وقال النادي الصاعد للدوري الممتاز في بيانه:

"في إطار العلاقات الطيبة التي تجمع بين مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، برئاسة محمد أبو العينين مع جماهير الإسماعيلي بصفة عامة، ومجلس إدارة النادي، بقيادة إبراهيم عثمان بصفة خاصة، اتفق الناديان على إعارة محمد حسن، لاعب خط وسط سيراميكا كليوباترا، إلى صفوف الإسماعيلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، التي تنتهي أخر يناير الجاري".

"يذكر أن محمد حسن، سيدعم خط وسط الإسماعيلي حتى نهاية الموسم الحالي، في إطار الصفقات التي يجريها مجلس الإدارة، لاعادة الفريق لمكانته الطبيعية التي تليق بجماهيريته واسمه الكبير".

محمد حسن انضم لصفوف سيراميكا كليوباترا قادما من الزمالك بصفة نهائية في مطلع الموسم الجاري لمدة 5 مواسم.

وشارك حسن الموسم الحالي في 3 مباريات فقط تحت قيادة هيثم شعبان.

ولعب محمد حسن البالغ من العمر 27 عاما مع الزمالك 20 مباراة في مختلف البطولات.