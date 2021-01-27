فيورنتينا يضم كوكورين "المسجون سابقا"

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي ضم المهاجم الروسي ألكسندر كوكورين قادما من سبارتاك موسكو الروسي.

كوركورين قال عقب وصوله إلى فلورنسا لإجراء الفحص الطبي: "أنا هنا لأسجل الكثير من الأهداف، أنا سعيد لتواجدي في إيطاليا واخترت فلورانسا لأنها أجمل مدينة في أوروبا، والنادي جيد ويمتلك تاريخا كبيرا".

وسيرتدي كوكورين (29 عاما) القميص رقم 91، ولم يُعلن مدة أو قيمة الصفقة.

الدولي الروسي خاض 48 مباراة مع منتخب بلاده سجل 12 هدفا.

وخلال مسيرته مع الأندية ارتدى قمصان دينامو موسكو وإنجي ماتشخالا وزينيت سانت بطرسبرج وسوتشي.

وفي مطلع الموسم الجاري انضم إلى صفوف سبارتاك موسكو الروسي وسجل هدفين خلال 10 مباريات.

ويحتل فيورنتينا المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة عقب نهاية الدور الأول من الدوري الإيطالي.

كوكورين والسجن

الروسي تم حبسه في مايو 2019 بعدما وجد مذنبا في قضية تخريب ممتلكات وتعدي على مسؤول من وزارة التجارة بكرسي وضرب سائق في شهر أكتوبر 2018، وذلك بصحبة بافيل ماماييف لاعب وسط كراسنودار.

الثنائي كان يسير في أحد الشوارع مخمورا قبل أن يعتدي على شخصين من ضمنهم مسؤول في وزارة التجارة وسائق لمقدم برامج تلفزيونية.

وصرح وزير الرياضة الروسي بعد حبس الثنائي الدولي: "آمل أن يعلمهم ذلك درسا لهم ولكل الرياضيين".

وحكم على كوكورين بعقوبة الحبس لـ18 شهرا في موسكو، أما ماماييف فحكم عليه بالحبس لـ17 شهرا، وخرج الأول في شهر سبتمبر من نفس العام.

وغاب كوكورين عن المشاركة في كأس العالم 2018 بروسيا مع منتخب بلاده بسبب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة بالدوري الأوروبي بين زينيت وريد بول لايبزج.

ولا تعد تلك هي أول حادثة للثنائي، إذ أنه تورط فيما وصفته الصحف وقتها بـ"فضحية" بعد إقامة حفل مليء بالخمور في موناكو عقب توديع روسيا المبكر لبطولة يورو 2016، واستبعد من الفريق الأول ليشارك مع الرديف.

كوكورين عاد ليرتدي قميص زينيت الروسي ثم انضم إلى سوتشي على سبيل الإعارة ومنه إلى سبارتاك موسكو.