مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول ما دار في اجتماع الأندية بشأن تقنية الفيديو وموقف كأس مصر

الأربعاء، 27 يناير 2021 - 19:07

كتب : FilGoal

تقنية الفيديو

ماذا حدث خلال اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الدوري الممتاز بشأن تقنية الفيديو؟ ولماذا سيقام كأس مصر بدون التقنية؟

أجاب مصدر من اتحاد الكرة –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com قائلا: "خلال الاجتماع تم طرح رأي الاتحاد فيما يخص تطبيق تقنية الفيديو والأمور التي ينقصها".

وتابع "الاتحاد عرض فكرة الاستعانة بشركة أخرى لتطبيق تقنية الفيديو بالإضافة لتقديم مزايا أخرى مثل تقنية خط المرمى والتي تشير إذا ما كانت الكرة عبرت الخط بالكامل أم لا".

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أما عن إقامة كأس مصر بدون تقنية الفيديو قال المصدر: "سألنا الأندية إن كانوا يوافقون على خوض مباريات الكأس أثناء فترة التوقف الدولي وبدون اللاعبين الدوليين ووافق الجميع".

وأردف "لذا تم الاتفاق على إقامة مباريات الكأس حتى ربع النهائي بدون الدوليين وبدون تقنية الفيديو لإقامة المباريات سريعا".

وأكمل "هذا بالإضافة لبحث اتحاد الكرة خلال فترة التوقف الدولي عن شركة أخرى تقدم كل مزايا تقنية الفيديو وخط المرمى ويتم التعاقد معها بشكل رسمي بدلا من خطاب الإسناد الممنوح للشركة الحالية".

وشدد المصدر في ختام تصريحاته "لم يكن هناك أي حديث خلال الاجتماع حول إمكانية إلغاء تقنية الفيديو وكل الأندية طالبت استكمال الدوري بوجودها رغم السلبيات التي تحيط بها حاليا".

وكان أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة قال في وقت سابق إنهم يعهدون على إضافة تقنية خط المرمى للدوري وأنه لا توجد نية لإلغاء تقنية الفيديو. (طالع التفاصيل)

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