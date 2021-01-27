موساشيو إلى لاتسيو

أعلن نادي لاتسيو الإيطالي ضم الأرجنتيني ماتيو موساشيو قادما من ميلان الإيطالي.

ووقّع الأرجنتيني على عقد يمتد لنهاية الموسم مع خيار التمديد لموسمين وفقا لعدد المباريات التي سيخوضها مع الفريق.

موساشيو (30 عاما) انتقل لصفوف ميلان في 2017 وقضى 3 مواسم ونصف بقميص الروسونيري خاض خلالها 75 مباراة سجل هدفين وصنع 2.

ومع انضمام الإنجليزي فيكايو توموري لصفوف ميلان من تشيلسي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم صار بقاء موساشيو مع الديافولو صعبا إذ ينتهي تعاقده بنهاية الموسم.

انضمام موساشيو يأتي لتعويض إصابة لويز فيليبي الذي يخضع لجراحة في الكاحل يغيب على إثرها شهرين.

موساشيو بدأ مسيرته بقميص ريفر بليت بين 2006 وحتى 2009 ثم انتقل لصفوف فياريال الإسباني ومع الغواصات الصفراء قضى 8 مواسم.

وعلى المستوى الدولي خاض 6 مباريات بقميص التانجو.

وصار موساشيو ثاني لاعب ينتقل من صفوف ميلان إلى لاتسيو الموسم الجاري، بعد الحارس الإسباني بيبي رينا مطلع الموسم الحالي.

ويعد الأرجنتيني رابع لاعب يرحل عن الروسونيري في سوق الانتقالات الشتوية الجارية بعد إعارة لورينزو كولومبو إلى كريمونيسي وإعارة ليو دوارتي إلى باشاك شهير التركي وأندريا كونتي إلى بارما.