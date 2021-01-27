موساشيو إلى لاتسيو
الأربعاء، 27 يناير 2021 - 18:49
كتب : FilGoal
أعلن نادي لاتسيو الإيطالي ضم الأرجنتيني ماتيو موساشيو قادما من ميلان الإيطالي.
ماتيو موساشيو
النادي : لاتسيو
ووقّع الأرجنتيني على عقد يمتد لنهاية الموسم مع خيار التمديد لموسمين وفقا لعدد المباريات التي سيخوضها مع الفريق.
موساشيو (30 عاما) انتقل لصفوف ميلان في 2017 وقضى 3 مواسم ونصف بقميص الروسونيري خاض خلالها 75 مباراة سجل هدفين وصنع 2.
🚨 𝗨𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟𝗘 🚨
🤝 @MateoMusacchio5 è un nuovo calciatore de #LaPrimaSquadraDellaCapitale! #WelcomeMateo ⚪️🔵 pic.twitter.com/U6A4i1R0gx— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 27, 2021
ومع انضمام الإنجليزي فيكايو توموري لصفوف ميلان من تشيلسي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم صار بقاء موساشيو مع الديافولو صعبا إذ ينتهي تعاقده بنهاية الموسم.
انضمام موساشيو يأتي لتعويض إصابة لويز فيليبي الذي يخضع لجراحة في الكاحل يغيب على إثرها شهرين.
موساشيو بدأ مسيرته بقميص ريفر بليت بين 2006 وحتى 2009 ثم انتقل لصفوف فياريال الإسباني ومع الغواصات الصفراء قضى 8 مواسم.
وعلى المستوى الدولي خاض 6 مباريات بقميص التانجو.
وصار موساشيو ثاني لاعب ينتقل من صفوف ميلان إلى لاتسيو الموسم الجاري، بعد الحارس الإسباني بيبي رينا مطلع الموسم الحالي.
ويعد الأرجنتيني رابع لاعب يرحل عن الروسونيري في سوق الانتقالات الشتوية الجارية بعد إعارة لورينزو كولومبو إلى كريمونيسي وإعارة ليو دوارتي إلى باشاك شهير التركي وأندريا كونتي إلى بارما.